Norske studenter blant dem som jobber mest i Europa

Norge er blant landene i Europa der studenter jobber mest, viser en europeisk undersøkelse. To av tre norske studenter jobber ved siden av studiene.

Det er mer enn studenter jobber i både Danmark, Sverige og Finland, skriver Khrono.

I alt opplyser 66,6 prosent av norske studenter at de jobber ved siden av studiene, regelmessig eller av og til. De eneste som jobber mer, er islandske studenter (68,2 prosent).

Det viser tall fra den internasjonale europeiske undersøkelsen Eurostudent , der studenter fra 28 land deltar. I snitt jobber over halvparten av de europeiske studentene ved siden av studiene på tider der de egentlig har forelesninger.

I snitt bruker de som jobber, mellom fem og tjue timer i uken på betalt jobb ved siden av studiene.

I rapporten trekkes Norge fram, sammen med Island, Slovakia, Tsjekkia og Estland, som et av landene hvor flest studenter jobber. Den viser også at jo eldre studentene er, desto vanligere er det at de har betalt arbeid ved siden av studiene.

Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Mats J. Beldo, er ikke overrasket.

– Vi vet at studenter i Norge må jobbe for å få det til å gå rundt. Studiefinansieringen er for lav, og det at norske studenter jobber mer enn i andre land, viser at vi ikke har råd til å være heltidsstudenter, sier han til Khrono.

Studenter i Norge har for tiden utbetalt 108.250 kroner per studieår i basisstøtte.

(©NTB)

Mest sett siste uken