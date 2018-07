Norway Cup skjermer nordkoreanere og Marcus og Martinus

Norway Cup ønsker å skjerme spillerne på Ekebergsletta. Artistbrødrene Marcus og Martinus og et nordkoreansk guttelag får ekstra oppfølging.

– Enkelte lag og spillere vil det være ekstra oppmerksomhet rundt. Det gjelder laget til Marcus og Martinus og lag fra steder som Nord-Korea. Disse lagene har egne talspersoner, og folk med pressebakgrunn fra oss følger dem opp, og kan si fra når nok er nok, sier Norway Cup-general Tony Isaksen til NTB.

Nettavisen og de 64 lokalavisene i Amedia sender fra 11 baner og nesten 500 kamper. Les mer: Disse kampene sendes direkte fra Norway Cup (krever NA+-abonnement).

Isakesen står på Ekebergsletta i Oslo, dagen før en av verdens største fotballturneringer for barn og unge braker løs lørdag. 30.000 spillere fordelt på 1.900 lag fra 50 ulike nasjoner deltar.

Tony Isaksen, generalsekretær i Norway Cup og sjef for Bækkelagets Sportsklub, ønsker å skjerme de som deltar i turneringen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Isaksen er spent på nivået til nordkoreanerne. I fjor valset et jenter 14-lag fra Pyongyang International Football School over det som var av motstand.

De var godt organisert, teknisk gode og løp mye.

– I år kommer det et gutter 16-lag fra samme skole, som skal bryne seg på eliteklassen der spanske CD Leganés stiller med sitt beste lag. Polske Lechia Gdansk og IFK Göteborg kommer også, det samme gjelder de beste norske lagene, sier Isaksen.

Viktig med mangfold

På jentesiden, som utgjør 32 prosent av dem som har meldt seg på Norway Cup, dukker blant annet storlaget Valencia opp.

– Valencia er et av de beste damelagene i Spania. Spanjolene tenker annerledes om inkludering av jenter og damer, og for oss er det viktig å få med jentene. Vi har gjort en ekstra innsats der, både på elite- og breddenivå, opplyser Isaksen.

Les mer: Når disse superstjernene skal spille på Norway Cup, blir det kaos

Norway Cup-sjefen understreker viktigheten av mangfoldet på sletta, og synes at det er synd at et iransk jentelag ble nektet visum.

Et iransk bidrag på jentesiden vil gjort turneringa rikere, mener han.

– Å oppleve andre syn på verden er viktig for norsk ungdom. Det er opplærende og med på å skape forståelse. Jeg tenker at det samme gjelder for dem som kommer hit, som får oppleve norske og vestlige verdier, og at det er andre måter å tenke på, sier Isaksen.

Les også: Se Dana Cup direkte på NA+

Lavere temperaturer

Kristen Gislefoss ved Meteorologisk institutt melder om et skifte fra stabilt høye temperaturer til et mer ustabilt vær i løpet av åpningshelga.

– Lørdag og søndag blir det regn og tordenbyger, og en del millimeter nedbør. Hvor mye det blir, er vanskelig å si fordi det er snakk om bygevær. Det kan bli alt fra ingenting til 30–40 millimeter, sier Gislefoss til NTB.

Jentelaget fra Nord-Korea fikk mye oppmerksomhet under forrige utgave av Norway Cup. I 2018 bidrar nordkoreanerne med ett lag i gutter 16-klassen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Utover søndagen blir det igjen oppholdsvær, samtidig som makstemperaturene dagtid beveger seg nedover på 20-tallet. Der kommer de trolig til å holde seg i løpet av neste uke.

– Mandag blir det stort sett opphold, men det kan komme noen byger. På tirsdagen blir det også oppholdsvær, før det kommer inn en mer ustabil luftmasse, sier Gislefoss.

Fra ørken til spillbart

Norway Cup-general Isaksen er glad for kjøligere vær. Det gir mindre muligheter for heteslag og overoppheting på spillerne.

– Vi har etablert ekstra vannkraner, og en tåkedusj som folk kan kjøle seg ned i. Ellers må laglederne ha med seg bøtter, svamper og salttabletter, sier Norway Cup-sjefen.

Oversiktsbilde over Ekebergsletta under Norway Cup 2016 onsdag kveld.

Han er også fornøyd med muligheter for regn, som kan myke opp harde matter.

– Den største utfordringen har vært å få gjort noe med underlaget, slik at det blir såpass mykt at vi unngår de verste skadene. For to uker siden var det ørkenaktig her, nå begynner det å bli ålreit, sier Isaksen.

De siste ukene har Norway Cup-arrangørene i Bækkelagets Sportsklub sammen med Oslo kommune jobbet på spreng for å vanne banene. Finalebanen er fin, andre baner rundt om i Oslo er spilleklare, men mindre bra.

– Jo tørrere baner det er, jo lettere får spillerne bråstopp. Da kommer fort de alvorlige skadene. Vi gjør alt vi kan for å unngå det, sier Isaksen om vanningsarbeidet.

Norway Cup starter 28.juli, og varer til 4.august. Kampene spilles på Ekebergsletta i Oslo.

(©NTB)

Mest sett siste uken