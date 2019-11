«Norwegian Joy»: Flere fikk behandling etter å ha blitt syke på cruiseskip

- Ingen av passasjerene mistenkte at det var så ille som det var, forteller en av passasjerene.

LOS ANGELES (Nettavisen): Flere passasjerer ble syke med det som skal ha vært influensa-lignende symptomer om bord på et Norwegian Cruise Line-skip i helgen.

Skipet «Norwegian Joy» la til ved Los Angeles, og de syke passasjerene ble adskilt. Ifølge Los Angeles Times skal seks personer ha fått behandling av ambulansepersonell, og fire av disse ble fraktet til sykehus.

Det er ikke kjent hvordan passasjerene ble syke eller hva konkret som var sykdommen, men The Mirror skriver at de skal ha blitt smittet med et norovirus. Ifølge avisen ble noen av passasjerene akutt syke, men tilstanden var ikke livstruende.

- Skipet vårt har slitt med et norovirus-utbrudd de siste dagene, men ingen av passasjerene mistenkte at det var så ille som det var, skriver Peter Krajewski, en av passasjerene om bord, på Twitter.

Han har også lagt ut bilder som viser flere brannbiler og ambulanser på stedet. Krajewski hevder flere hundre passasjerer på «Norwegian Joy» skal ha kjent symptomer.

Cruiseskipet var på vei tilbake fra en tur til Panamakanalen da sykdommen brøt ut. Norwegian Cruise Line har kommet med en uttalelse om hendelsen, der de understreker at sikkerheten til passasjerene har høyeste prioritet.

- Under Panamakanelen-seilingen, fikk noen gjester om bord en magerelatert sykdom. For å dempe påvirkningen av denne sjeldne hendelsen, satt vi i gang strenge sanitetsprosedyrer. Som alltid, vil vi fortsette å overvåke denne situasjonen, sier selskapet.

«Norwegian Joy» ble bygget i 2017 og har en makskapasitet på 3802 passasjerer pluss et mannskap på 1700 personer. De tilbyr cruise til Panamakanalen som varer fra 16 til 20 dager, skriver CNN.

