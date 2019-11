Norwegian-passasjer slo seg vrang på grunn av bagasjeovervekt

Søndag formiddag måtte politiet rykke ut til Gardermoen da en passasjer hisset seg opp før en Norwegian-flytur.

- Fått melding om hissig og truende mann i terminalbygget. Politipatrulje på vei, meldte politiet i Øst på Twitter.

Krangelen som oppsto skyldtes at passasjeren hadde overvekt av håndbagasjen.

- Flyselskapet vurderer å anmelde personen i ettertid, skriver politiet.

Nettavisen har så langt ikke lykkes i å komme i kontakt med Norwegian.

De siste ukene har det vært mange saker i mediene hvor passasjerer har klaget på bagasjereglene til spesielt Norwegian. Flere har blitt stoppet på grunn av overvekt av håndbagasjen.

Ble nektet å være med

Nå har det igjen oppstått krangel på grunn av nettopp dette.

- Det var en person som ble nektet å være med Norwegian-flyet på grunn av at han hadde for mye håndbagasje, forteller operasjonsleder Gisle Sveen ved politiet i Øst.

Personen er en 39 år gammel tysk statsborger, og episoden utspant seg på gate D4 på Gardermoen. Politiet fikk meldingen klokken 12.06, og rykket ut med en patrulje.

- Vi ble oppringt fordi de trengte bistand. Gjennom telefonen kunne vi høre roping og at det var svært amper stemning, forteller operasjonslederen.

Mannen skal ha vært helt oppe i fjeset på de ansatte på stedet, og hadde også gått bak skranken ved gaten og var veldig amper.

- Flyselskapet bistår mannen i å skaffe ny flybillett, har vi fått opplyst, sier Sveen.

Operasjonslederen kjenner ikke til hvor mye overvekt håndbagasjen var.

Helomvending etter kundestorm

All klagingen fra Norwegian-passasjerer de siste ukene har ført til endringer i reglene til flyselskapet, skrev Nettavisen fredag.

Det er særlig ileggingen av et gebyr på 750 kroner ved ombordstigning og en steil praktisering av reglene mange kunder har reagert på.

NYE REGLER: Norwegian justerer bagasjereglene etter massiv kritikk fra kundene, opplyser Tonje Næss. Foto: NTB Scanpix / Norwegian

I en epost til Nettavisen fredag ettermiddag skriver Norwegians kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss:

- Oppførselen vi har fått tilbakemeldinger om den siste tiden er ikke akseptabel, og vi har nå gjennomgått praksisen.

Derfor kommer de nå endringer:

- Grunnen til at vi håndhever håndbagasjereglene er at vi vil gi våre passasjerer en så god og smidig reiseopplevelse som mulig. For å sikre at flyene skal gå på tid er det derfor viktig at alle følger disse reglene, skriver Næss i eposten.

De viktigste endringene

I kritikken mot flyselskapet har kunder fortalt at de ikke har fått lov til å sette igjen vannflasker og har måttet inkludere taxfree-poser og mat kjøpt på flyplassen i totalvekten. Dette blir det nå en slutt på.

Her er de viktigste endringene:

Verken yttertøy eller en normal taxfree pose skal telle med i den totale mengden håndbagasje man har lov til å ha med seg om bord.

Med hensyn til vannflasker eller andre ting skal det selvsagt være mulig å ta det ut av bagasjen sin og etterlate det på flyplassen dersom man ønsker det.

Ompakking mellom passasjerer som reiser sammen må gjøres i god tid før ombordstigning, slik at man ikke bidrar til å forsinke flyet.

Ellers er det de samme mål- og vektrestriksjonene som før som gjelder. Gebyret på 750 kroner for overvekt blir det ikke en endring på med det aller første, opplyser Næss:

- Når det kommer til eventuelle endringer i beløpets størrelse så er det noe vi ser på og må komme tilbake til, sier Næss.