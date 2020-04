Norwegian ser ikke for seg normal drift før i 2022

HARDT RAMMET: Norwegian er hardt rammet av koronakrisen. Her tar et av selskapets fly av fra Oslo lufthavn i forrige måned. Foto: Gwladys Fouche (Reuters)

Norwegian har presentert detaljene for en redningsplan. I informasjonen til obligasjonsholderne heter det at selskapet først ser for seg normalt drift i 2022.

Blant annet omfatter planen å gjøre om opptil 85 prosent av gjelden til egenkapital. I en børsmelding heter det også at selskapet planlegger en emisjon på 400 millioner kroner. Ifølge Dagens Næringsliv ber flyselskapet leasingselskapene om å redusere sine krav med minst 500 millioner dollar. Ifølge E24 beregner Norwegian at dagens aksjonærer vil sitte igjen med 5,2 prosent av selskapet etter at gjelden er gjort om til aksjer – men dette er før emisjonen. I en presentasjon til obligasjonsholderne ser flyselskapet for seg en «dvale» i lavsesongen – før en planlagt økning i høysesongen 2021. Normal drift er ikke noe selskapet ser for seg før i 2022. Les også: Norwegian har lagt fram forslag til redningsplan Generalforsamling Det holdes en ekstraordinær generalforsamling i selskapet 4. mai, og allerede 30. mars holdes et møte med obligasjonsholderne. Selskapet jobber med å oppfylle vilkårene som må til for å utløse statlige lånegarantier i Norge. Norwegian kan få tilgang til opptil 3 milliarder kroner, men må blant annet få lettelser i rentene fra kreditorene og sikre seg bedre egenkapital. Norwegian-sjef Jacob Schram opplyste i en pressemelding 8. april at selskapet var dialog med obligasjonseiere og andre kreditorer. – Vi har også allerede begynt arbeidet med «Nye Norwegian», og det vil fortsette med full styrke de neste ukene, sa Schram. Svensk og dansk konkurs For en drøy uke siden begjærte fire bemanningsselskaper som Norwegian har brukt til å ansette piloter og kabinpersonale i Sverige og Danmark, seg selv konkurs. Selskapet er i likhet med resten av flybransjen kraftig rammet av koronakrisen. Passasjertallet for mars var 1,15 millioner, en nedgang på 61 prosent sammenlignet med mars i fjor. 10. mars ble om lag 15 prosent av den planlagte kapasiteten redusert. 16. mars ble kapasiteten redusert med opptil 85 prosent, og fra og med 25. mars ble de fleste avgangene kansellert. Mandag formiddag omsettes Norwegian-aksjen for 5,03 kroner på Oslo Børs, en nedgang på 13,2 prosent fra sluttkursen fredag. Siden nyttår har aksjeverdien falt over 85 prosent.