Norwegians nye bagasjeregler er godt nytt for oss som tar med oss hjernen på flyet

Jeg har nå et stort håp om at Norwegians nye regler vil føre til at Ola dunk har måtehold når han skal om bord.

Av Espen Bless Stenberg, nyhetsleder i Avisa Nordland

Innlegget ble først publisert i Avisa Nordland.

Tirsdag slapp flyselskapet Norwegian nyheten om at de innfører nye regler for håndbagasje. Kan ikke bagasjen plasseres under setet, må du punge ut for å ha den i hylla over deg.

Lasse Sandaker-Nielsen sier at selskapets nye forretningsmodell er tuftet på valgfrihet, og endringene av bagasjeregelverket skal sikre at reisende får en så behagelig flytur som mulig.

Vanligvis vil det være svært vanskelig å tro på denne argumentasjonen, men selv har jeg mellom 15 og 20 flyreiser med Norwegian i året, og har stor tro på de nye bagasjereglene.

Dette er godt nytt for oss som tar med oss hjernen om bord på flyet. For mange synes å legge den igjen i taxfreebutikken.

For hva er vel mer irriterende enn å se Ola dunk og kona Kari stå i midtgangen mens de gliser til køa bak? Samtidig som de presser pose etter pose med taxfree-varer opp i hattehylla, og bretter sammen «hele klesskapet» og legger det pent og pyntelig på plass. Så, etter to minutter, velger de å trå til siden for å slippe folk forbi.

Det er om bord på flyene at klinten skilles fra hveten, og arrogansen kommer til syne. Det starter allerede ved innsjekkingsskranken, da folk stimler sammen for å komme først ned i brua til flyet. Og det er på brua det begynner å glippe for Ola og Kari. Har du sete fra rad 16 og bakover skal du inn bak i flyet, men det ser de aller fleste ut til å drite fullstendig i. Her skal det presses på fra begge kanter, og stablinga av bagasje begynner foran i flyet, selv om flere har sete lenger bak.

Besetninga kauker over høyttalerne at man må tre til siden, at det er tilnærmet fullt fly, og man må ta hensyn til andre passasjerer. Men det lettere alkoholiserte paret her fra bjerget tenker kun på hvordan de skal få alt med seg gjennom tolla, mens de stapper flaskene opp i hattehylla.

Reiser man fra en medium stor flyplass innenlands i Norge, som for eksempel Bodø lufthavn, går det som regel smertefritt. Man starter å gå om bord 10–20 minutter før avgang og man kommer seg av gårde. Nylig var jeg på en utenlandsreise med Norwegian.

På hjemturen startet om bord-stigning 35 minutter før avgang, og vi ble 15 minutter forsinket på grunn av ukulturen til passasjerene.

Vi med hjerne ble altså sittende i 50 minutter å se på knotpeisan fra nord, som ikke klarer å besinne seg.

Jeg har nå et stort håp om at Norwegians nye regler vil føre til at Ola dunk har måtehold når han skal om bord.

Som en passasjer med manglende flyskam, og som reiser mye, ønsker jeg dette mer enn velkommen.

