Se Monica Mæland møte sin overmann, se og hør Nostalgiens herre og mester, vær med og opplev Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum!

ARENDAL (Nettavisen): I dag kom Trygve Slagsvold Vedum endelig til sin rett. Mens han bare fikk terningkast to fra Nettavisen i partilederdebatten mandag, fikk han onsdag kjøre sitt eget løp under debatten By og land - mann mot mann.

Utlagt: hva er det som gjør at motsetningene mellom sentrum og periferi har blusset opp igjen, og hva i all verden kan være årsaken til Senterpartiets voldsomme framgang?

Til dette hadde Arendalsukas arrangementskomite sørget for perfekt oppspill:

Først et kåseri fra den mest supernostalgiske forskeren som vel kan finnes nord for Brussel:

Alt blir lagt ned, og dette er folk lei av. For hva er moderne med å måtte kjøre i timesvis for å få førerkort?

Bygdeforsker Bjørn Egil Flø i NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) i Trondheim, oppvokst på Flø utenfor Ulsteinvik - ja, du har rett: der hvor hovedpersonen Adrian Austnes i NRK-serien Heimebane løper sine treningsturer i havgapet mens han ser plaget ut over sjøen og tenker sitt innbitte "Jævla Ålesund".

I kulturhuset i Arendal forklarte forskeren morsomt og presist om det han trodde var bakgrunnen for den voldsomme Senterparti-oppslutningen:

Om motstand mot det han kalte økologisk modernisering, om ulven og om nedlagte fiskebruk - og om kypriotiske skipsredere bosatt i Oslo som driter ut fjordene til folk uten å legge igjen ei krone.

Og ikke minst en samtale med en hvalfanger som hadde åpnet øynene hans for mange år siden, den tida det ennå kunne høres latter fra kaia og det luktet diesel og sol og salt hav.

Og hva er gammeldags med å kunne ta lærerutdanning i Nesna? Den skal åpnes opp igjen.

Her kan vi kanskje smette inn: En hvalfanger? Er norsk hvalfangst en næring som bør hentes fram igjen?

Deretter politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys, som også var i det nostalgiske og patriotiske hjørnet, som snakket til flokken sin der hjemme og levende kunne fortelle hvordan Andøya fra lufta ser ut som et hangarskip i havet - og at flybasen derfor ikke kan legges ned.

Men han har selvsagt helt rett:

I den siste meningsmålingen for Finnmark får Senterpartiet hele 25 prosent. Det er en umåtelig rekord. I 2013 var prosenttallet 3,7 - som er mer for et parti med utgangspunkt i småbrukere på Vestlandet og litt større brukere på Østlandet, og som aldri har hatt noe fotfeste i nord.

Han pekte også på at Senterpartiet er flinke til å beskrive dagens elendighet, men er dårligere på å peke på løsninger. Det de derimot er flinke til, mente Fjellheim, er å framstille enhver problematisering av levekårene i distrikts-Norge som et angrep fra sentrum mot periferi.

Og vi må bare vente, for når Senterpartiet kommer til makta skal alle fødeavdelingene åpnes opp igjen.

Men det ville ikke dagens hovedperson ha på seg, og her har du allerede skjønt at det var Trygve Slagsvold Vedum. Og i dag fikk han briljere:

For allerede i går, med en gang han kom til Arendal og benyttet anledningen til å snakke med folk, for det bør man gjøre som politiker, så fikk han høre at nå gikk det ikke an å ta sertifikat i Arendal lenger. For alt blir lagt ned, og dette er folk lei av, men så er det han som blir beskyldt for å være gammeldags! Hva er moderne med å måtte kjøre i timesvis for å få førerkort?

Og i motsetning til Monica Mæland fra Høyre, så synes han ikke det var gammeldags å kunne ta lærerutdanning i Nesna. Så nå gledet han seg til å dra dit og fortelle at han ville åpne den opp igjen!

På samme måte som alle fødeavdelingene skulle åpnes opp igjen, som denne regjeringen også hadde lagt ned landet rundt.

For ikke snakke om lensmannskontorene, som også skal åpnes opp igjen, for den såkalte nærpolitireformen burde heller hete fjernpolitireformen, og etter hans mening var det jo mye klokere å ha politifolk der folk bor.

For ikke snakke om lensmannskontorene, og den såkalte nærpolitireformen som heller burde hete fjernpolitireformen

For ikke å si hvor grunnleggende feil det var å legge ned beredskapen i nord. Og så selve drømmen, da:

Å få Arbeiderpartiet til å innse at foretaksmodellen er feil - dette administrative misforsteret som gjør at politikerne kan løpe fra ansvaret hver gang et sykehus blir lagt ned. Dette skal bli gøy hvis folket vil!

Han fikk selvsagt motstand:

Fra kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H), som mente at forandringene kanskje skyldtes at samfunnet forandret seg. Og som mente at det beste modernisering-eksemplet lå akkurat her i Arendal, hvor alt gikk helt suverent og alle levde høyt på seilskutene - inntil motoren kom. Da trodde arendalittene det skulle gå over, det gjorde ikke det.

Og fra Alfred Bjørlo (V), som er ordfører i Nordfjordeid.

Og så selve drømmen da: Å få Arbeiderpartiet til å innse at foretaksmodellen er feil.

Han ville bare minne forsamlingen om at han selv kom fra en kommune der fødestua ble lagt ned under nettopp Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum. Og at da folk gikk i demonstrasjonstog mot nedleggelsene, fikk de slengt etter seg av daværende kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) at "de veit ikke kva de snakkar om".

Og så kom det jo til slutt fram da, at da Trygve Slagsvold Vedum selv satt i regjering, så ble det lagt ned flere fødestuer enn under denne regjeringen. Ville han kanskje åpne opp igjen dem også?

Så står spørsålet igjen da, om hvem vi skal tro på - og ikke minst når skal vi tro på dem? Når de sitter i regjering - eller når de står utenfor?

Selve nostalgien ble i grunnen best punktert av før nevnte Venstre-mann Bjørlo:

Vi måtte ikke lulle oss inn i ei tid da det lukta diesel og saltvann. Bare tenk på å være barnevernsbarn i ei norsk bygd på 60-tallet.