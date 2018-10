NRK: - Blå side kan allerede ha vunnet KrF-kampen

Et mandat vil ikke ta side.

På KrFs landsmøte på fredag trenges det 96 mandater for å få flertall for sidevalget i partiet.

Status etter mandagens årsmøter er 95 blå og 87 røde – før Østfold har sitt ekstraordinære årsmøte tirsdag kveld, det siste møtet før fredagens ekstraordinære landsmøte i partiet.

Vil ikke ta side - kan være avgjørende

Men ifølge NRKs politiske kommentator Magnus Takvam, er det allerede seier for blå side - forutsatt at delegatene gjør det de har sagt de skal gjøre.

– Ingunn Karijord var en av fire i Møre og Romsdal som stemte på fortsatt opposisjon, og hun har insistert på at hun ikke kommer til å ta stilling til en rød eller blå side, hvis det kommer til en skarp votering om det. Jeg snakket med henne i morgentimene, og det står fremdeles fast, selv om vi selvfølgelig ikke vet hva som kan skje på et landsmøte hvor presset sikkert er stort, sier Takvam.

Det betyr at at 95 mandater vil være tilstrekkelig for seier i valget som kan avgjøre hvem som blir statsminister i Norge.

Kampen er likevel ikke over

At mandatene før fredagens møte så langt tyder på seier til blå side, er det langt fra gitt at blå side faktisk vinner.

Delegatene som sendes er ikke bundet til hva de har sagt de skal stemme, og selve avstemmingen skal gjennomføres skriftlig og hemmelig.

Internt i KrF spekuleres det nå om Knut Arild Hareide før avstemningen på fredag vil si at han går av som partileder hvis hans valg ikke tas til følge. Et slikt ultimatum kan være utslagsgivende for at noen ombestemmer seg. Dette scenarioet ble diskutert åpent i NRKs politisk kvarter tirsdag morgen.

Det foregår også forsøk på omkamp i Rogaland KrF, som er det eneste fylket som valgte å ikke sende en representativ delegasjon til årsmøtet. Delegatene sier at de ikke bytter side, men det vil være umulig å kontrollere om de faktisk mener dette.

