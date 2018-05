NRK: Ap vil støtte nedleggelsen av Andøya

Etter det NRK erfarer vil Arbeiderpartiets stortingsgruppe onsdag gå inn for å flytte de operative overvåkingsflyene til Evenes og legge ned Andøya.

Striden om å flytte Luftforsvarets base på Andøya til Evenes har pågått i nesten to år. Ap støttet forslaget i 2016, men ifølge Klassekampen er det uenighet også innad i partiet. Onsdag skal Aps stortingsgruppe vurdere om faktagrunnlaget for nedleggelse er godt nok.

Argumentet for nedleggelse i 2016 var at den nye kampflybasen på Evenes ville få luftvern mot langtrekkende missiler, og at det ville bli dyrt å beskytte overvåkingsflyene på Andøya samtidig.

Men i en rapport fra den eksterne kvalitetssikringen av byggeprosjektet på Evenes hevdes det at «flyene og hangarene ikke har fysisk beskyttelse mot missil- og bombeangrep, utover luftvernet som etableres».

Samtidig som Ap skal vurdere saken igjen, melder Klassekampen at Forsvaret jobber med en beredskapsplan der driften på Andøya flybase opprettholdes. Årsaken skal være at flyplassen på Andøya blir sett på som avgjørende for å kunne ta imot forsterkninger fra NATO i en krisesituasjon.

