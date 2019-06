NRK avslører overraskende forhold i norsk svineproduksjon

Onsdag sendte NRK Brennpunkt en dokumentar med skjulte opptak gjort på norske svinegårder.

Dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» på NRK Brennpunkt forteller om Norun Haugen, som i flere år har filmet med skjult kamera mens hun har jobbet på ulike norske svinegårder. Opptakene viser bilder av systematisk dyremishandling og grove brudd på dyrevelferdsloven.

- Dokumentaren er rystende å se, men vi er lettet over at mishandlingen av grisene er kommet frem i lyset, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Klevland, i en pressemelding til NTB.

- Behandler grisen som en maskin for billig kjøtt

Klevland mener mange svinebønder ser på grisen som en maskin for billig kjøtt og mangler gode holdninger.

Kommunikasjonsleder: Live Klevland fra Dyrevernalliansen. Bildet er tatt i en annen anledning. Foto: (Terje Pedersen / NTB scanpix)

- Mange ser nok ikke på grisen som et individ med følelser, sier hun. Klevland mener at informasjonen som har blitt avdekket i dokumentaren har stor betydning for samfunnet.

Det er filmselskapet Piraya Film som har laget dokumentaren.

Griser lider, også under lovlige forhold

Funnene i dokumentaren viser at til tross for at bønder driver svinekjøttproduksjon under lovlige forhold, kan grisene lide likevel.

– Nesten alle norske griser holdes innesperret i en liten betongbinge hele livet, uten mulighet til å få dekket sine medfødte behov. Dersom næringen mener at grisen skal ha god dyrevelferd bør de selv heve stemmen nå, heller enn å bortforklare funnene i denne filmen, uttaler Klevland videre i pressemeldingen.

Griseindustriens hemmeligheter: Opptakene er gjort over en periode på 5 år. Foto: (Dyrevernalliansen)

Hun mener det er en illusjon at Norge alltid er gode på dyrevelferd. Nå håper hun dokumentaren gir politiske konsekvenser.

Nasjonal talsperson og stortingsrepresentant i Miljøpartiet De Grønne Une Bastholm mener vi trenger et nasjonalt permanent dyrepoliti. – Vi må se på alle virkemidler, som høyere krav til dyrehold, sunnere raser, mer tilsyn og mindre prispress på bonden, sier Basthold til NTB.

Venstres landbrukspolitiske talsmann André N. Skjelstad skriver i en epost til NTB at han kommer til å ta opp saken med landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) og justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

– Jeg forventer at landbruksministeren tar dette på dypeste alvor og sørger for en full gjennomgang av dyrevelferden og forholdene hos norske svinebønder, der de som driver på en uakseptabel måte må stå til rette for det, sier Skjelstad, som også antar at det er en sak for politiet og dermed justisministeren.

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland mener det er behov for hyppigere og mer uanmeldt kontroll. Og at Mattilsynet må sikres ressurser og sterkere virkemidler for å sikre dette.

Flere anmeldelser

Nortura vil nå anmelde produsenten av svinekjøttet som er filmet til dokumentaren. NTB skriver at det er første gang Nortura har anmeldt en av sine produsenter.

Nortura kommenterer i en pressemelding at de ser alvorlig på det de beskriver som «uakseptable brudd på dyrevelferdsloven».

Slakt: Slakt av svin på et slakteri i Oslo. Foto: (Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix)

Også Piraya film blir anmeldt etter dokumentaren ble sendt onsdag kveld. Onsdag kveld sier bonde Jonny Thu til NRK at han har anmeldt filmselskapet Piraya Film og Norun Haugen som filmet med skjult kamera til politiet. Norsvin-leder Bjørn Ståle Bekkeheien reagerer på bruken av skjult kamera og sier at han er imot metodene som er brukt.

– Å gå inn i et fjøs, eller et hjem, eller et annet sted, med skjult kamera og skjult mikrofon, er det verste et menneske kan bli utsatt for, sier Bekkeheien til NRK.

Norges Bondelag er overrasket

Kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Norges Bondelag sentralt uttaler at flere av scenene i dokumentaren kommer overraskende på dem.

– De skjulte opptakene er avsluttet i 2016. Før det og i ettertid er det jobbet mye med dyrevelferd i næringen, sier hun.

Jakobsen understreker samtidig at det som vises i dokumentaren er uakseptable handlinger og at Bondelaget ikke kan støtte bønder som har slike forhold.