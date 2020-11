NRK-bauta fortviler: - Statsråden griper inn i mitt kjærlighetsliv

Tomm Kristiansen langer ut mot regjeringens nye karanteneordning.

Justis- og beredskapsdepartementet innførte en ordning med karantenehotell med virkning fra og med 9. november. Målet med ordningen er å begrense importsmitte, og hovedpunktet er at alle skal være ti dager i innreisekarantene. Denne karantenen skal gjennomføres på et karantenehotell.

Det finnes imidlertid noen unntak. Er du bosatt i eller eier bolig i Norge, kan du ta karantenen i ditt eget hjem. Et annet viktig unntak er at de som er folkeregistrert i Norge eller har meldt flytting til Norge, selv om de ikke er folkeregistrert enda, også kan ta karantenen i sitt eget hjem.

- Ribbe på Gardermoen

Denne ordningen rammer den tidligere Afrika-korrespondenten for NRK veldig hardt. Kristiansen har nemlig en kone som bor og jobber i Sør-Afrika, og utifra dagens regelverk vil ikke 70-åringen gjenforenes med kona Sharon Coetzee til jul. Hun har vært samboer med Kristiansen i 15 år, men bor og jobber i Cape Town nå.

Hun endret også sin bostedsadresse til Cape Town av hensyn til bankkort og mobilabonnement. Det er akkurat dette som nå setter Kristiansen-ekteparet i en skikkelig skvis.

70-åringen utdyper sin store frustrasjon i et langt Facebook-innlegg, hvor han blant annet skriver:

«Hun må feire jul på et flyplasshotell, fordi hun har Cape Town som bostedsadresse (av hensyn til bankkort og mobilabonnement). Jeg kan låse henne inn på gjesterommet i ti karantenedøgn, jeg kan ha mitt eget portforbud. Det hjelper ikke. Sharon må spise sin ribbe på Gardermoen».

NRK-bautaen, med over 30 år hos allmennkringkasteren før han ble pensjonist i februar, synes at det nåværende regelverket er altfor rigid. Han går rett i strupen på regjeringen.

- Nordmenn har stilt opp til nasjonal dugnad. Regjeringen har nytt godt av dugnadsviljen vår, men så tror de bare at de kan strekke strikken enda lenger. De har blitt blind for hvor langt de kan tråkke over privatlivet til folk. Her har justis- og beredskapsminister Monica Mæland tråkket over streken og griper inn i mitt kjærlighetsliv, sier Kristiansen til Nettavisen.

Dokumentasjon på bosted

Kristiansen har full forståelse for at Norge må begrense importsmitten, og at karantenehotell er en god idé for visse grupper.

- Jeg har ingen problemer med at turister og andre besøkende som ikke har en adresse her, skal plasseres på et karantenehotell. Men jeg har ikke forståelse for at min kone og andre som har en adresse å komme til i Norge, ikke kan ta sin karantene i den boligen, forteller Kristiansen.

Han er helt klar på at regelverket må endres, og mener selv at løsningen ikke er vanskelig.

- Dette kan regjeringen løse enkelt. Det er flere tusen som kommer til Norge som kan dokumentere at de har et sted å bo. Hvis du har et visum, som min kone, så vil det stå i dokumentasjonen at hun har en bolig å komme hjem til. Det er også andre måter å dokumentere at man har et sted å bo i Norge, selv om man ikke er registrert her.

- Til jul vil det komme mange nordmenn som eier eller leier leilighet i Norge, men siden de ikke lenger har folkeregistrert adresse her, vil de bli sendt på karantenehotell på Gardermoen. Det er trist, sier 70-åringen.

Nettavisen har vært i kontakt med justis- og beredskapsdepartementet, men de henviser til det justis- og beredskapsminister Monica Mæland sa på aller siste pressekonferanse, og en egen skriftlig uttalelse nedenfor:

- Dette er inngripende tiltak, og kan i noen tilfeller få store konsekvenser for enkeltmennesker, folk som ikke får truffet familien og venner i Norge, men det er altså helt nødvendig. Smitten som har kommet over grensen har altså vært et stort problem, og vi ser også at disse tiltakene fungerer ved at færre kommer og det er bra. Det kan virke strengt og uforholdsmessig, men det er nødvendig, sa Mæland på regjeringens pressekonferanse.

- Holder ikke med karantene i eget hjem

I en e-post senere torsdag kveld skriver justis- og beredskapsdepartementet følgende:

- Korona-situasjonen er vanskelig for mange, enten det er mennesker som er permitterte, har mistet jobben eller ikke får sett sine nærmeste. Departementet har stor forståelse for at mange opplever dette som krevende, men vi er nå i en situasjon som krever sterkere tiltak. Svært mange land er nå i rødt, og utviklingen i Norge er ikke god.

- Vi ser at importsmitte utgjør en stor del av smitteutviklingen i Norge. Dessverre viser erfaringene at det ikke holder å gjennomføre karantenetiden i private hjem og andre steder hvor det er vanskelig å holde avstand. Derfor har vi bestemt at de som ikke har egen bolig privat eller gjennom arbeidsgiver må på karantenehotell i 10 dager, skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik til Nettavisen.

Han legger til at det fortsatt finnes et lite håp for at ting kan endre seg før jul.

- Innføring av karantenehotell er ett av flere tiltak for å dempe smittetrykket og redusere importsmitten. Helsemyndighetene har ment at vi må ha tiltak for å styrke etterlevelsen av karantenekravene. Vi står nå ved en korsvei hvor de valgene vi alle tar fremover blir avgjørende for den videre smitteutviklingen. Målet med tiltakene er at man skal kunne åpne opp til jul hvis smittesituasjonen tilsier det. Per nå vil ikke det være mulig, men vi vil vurdere dette på nytt i begynnelsen av desember, skriver Bondevik.

Mottar sterke historier

Kristiansen er heller ikke alene om å være frustrert over dette, og har fått vite om flere sterke historier, ifølge ham selv.

- Jeg får masse henvendelser fra folk i samme situasjon. Dette berører mange mennesker sterkt. Barn som kommer til Norge for å besøke stemor/stefamilie må bli ti dager alene på et karantenehotell.

- Jeg vet også at justis- og beredskapsdepartementet har fått tonnevis med henvendelser om hvordan man kan gjøre om på regelverket. Dette handler ikke om å sno seg unna karantene. Dette handler om personer som har et sted å bo i Norge, og kan dokumentere negativ test og vise til bosted, ikke skal bli sendt til et karantenehotell, forteller Kristiansen avslutningsvis.

