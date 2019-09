NRK brukte død katt og luskende ulv i valgvideo for å lure elever. Det må være greit

- Hårreisende, sier Sosialistisk Ungdom. - Rystende, sier Unge Høyre. - Spennende, og forhåpentligvis lærerikt, mener jeg.

Det var NRK selv som i dag gikk ut og fortalte at programmet Folkeopplysningen har spredt falske nyheter for å få ungdom ved Lillestrøm videregående skole til å stemme Senterpartiet ved skolevalget.

På en video som ble vist for elevene etter at valget var gjennomført, sier programleder Andreas Wahl:

– Jeg heter Andreas Wahl og jeg har noe å tilstå. De siste seks månedene har jeg og redaksjonen i NRK-programmet Folkeopplysningen jobbet med ett mål for øye, og det er å manipulere skolevalget ved Lillestrøm videregående skole, sier Wahl i videoen.

Den eneste som visste om det, og ga sin tillatelse, var rektor. Han har med andre ord vært klar over at NRK med viten og vilje har infiltrert de sosiale nettverkene til elevene, brukt falsk valgomat, falske annonser og falske kontoer på sosiale medier for å manipulere elevene.

Metoden var å ta det partiet som var minst ved forrige skolevalg ved skolen, Senterpartiet, og forsøke å gjøre det så stort som mulig.

Blant annet laget Folkeopplysningen en video som først viste en død katt, før du så en ulv luske rundt hjørnet i skolegården. Videoen ble delt av falske profiler på nettet, med det åpenbare poenget å fyre opp ulvehatet - og lysten til å stemme Senterpartiet.

Elever kan ha opplevd videoen som skremmende, og det er uten videre klart at et slikt eksperiment reiser en rekke etiske spørsmål.

Men aller først må vi slå fast at dette er noe ganske annet enn det merkelige stuntet fra Innovasjon Norge og PR-operatørene i sommer, da Sommarøy i Troms fikk mediedekning over hele verden for å ha sluttet med tid, eller innført "tidløs sone".

Da måtte direktør Håkon Haugli gå ut offentlig og beklage at den norske stat var aktiv medløper i å spre falske nyheter. Den gangen var det ingen edle motiver involvert, poenget var utelukkende å trekke flere turister.

Nå finnes i alle fall edle motiver:

Det var etter presidentvalget i USA at falske nyheter kom på dagsordenen for alvor. I ettertid ble det fastslått at falske nyheter ble spredt i større grad enn ekte nyheter på sosiale medier.

- Vi har prøvd å kjøre samme kampanje som Russland gjorde mot USA under presidentvalgkampanjen, forklarer produksjonsselskapet Teddy TV.

Jeg skjønner at de politiske ungdomsorganisasjonene føler seg lurt. Jeg skjønner også at mange av elevene føler seg manipulert. For det er de jo.

Jeg mener likevel at dette må være innafor.

Her er vi nemlig på et område hvor det er svært vanskelig å frambringe fakta. Virker manipulasjonen? Hvilke metoder må vi være obs på? Hvor lett er det å bli lurt? Hva er faktisk mulig å gjøre?

Jeg tror, i likhet med programleder Andreas Wahl, at når elevene og ungdomsorganisasjonene får dette litt på avstand - så vil de se verdien av å ha vært med på et spennende eksperiment.

Falske nyheter er en alvorlig utfordring for demokratiet. Vi vet ennå ikke fullt ut hvor mye, eller på hvilken måte, det kan gjøre skade. Derfor kan NRKs eksperiment være viktig. Og lærerikt. Forutsetningen er selvsagt at nødvendige etiske avveininger er gjort.

At eksperimentet vil ødelegge elevenes interesse for politikk tror jeg ingenting på. Tvert om kan det, riktig håndtert av lærere og skole, gi dem unik innsikt i hva som påvirker våre ulike valg.

Men så gjenstår spørsmålet: Virket det?

Tja, om det vil de lærde strides. Ifølge Romerikes Blad fikk Senterpartiet ved forrige skolevalg 2 prosent oppslutning ved skolen. Resultatet fra gårsdagens skolevalg viser en oppgang på bare 1,1 prosentpoeng til 3,1 prosent oppslutning.

Det er ikke allverden.

På en andre siden er en økning fra 2,0 prosent til 3,1 prosent en økning på over 50 prosent om du ser Senterpartiet isolert. Vil det bety at manipulasjonen kunne fått et større parti opp fra for eksempel 20 til 31 prosent?

Eller virket NRKs manipulasjon mot sin hensikt? Kanskje ble de gjennomskuet?

Det får vi forhåpentligvis vite mer om når programmet sendes. Jeg gleder meg. Det bør Lillestrøm videregående skole også gjøre.