NRK: En russisk kommisjon foreslår at Putin benåder Frode Berg

Russisk kommisjon ber president Vladimir Putin benåde spiondømte Frode Berg.

En russisk kommisjon som håndterer benådninger, anbefaler at president Vladimir Putin benåder Frode Berg, ifølge Reuters.

Reuters siterer nyhetsbyrået Interfax.

Frode Berg ble i april dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han ble pågrepet i Moskva i desember 2017 og har sittet fengslet siden.

Det litauiske nyhetsbyrået BNS meldte forrige uke at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.