NRK: Lippestad vil sjekke om Spinraza-aldersgrense er lovlig

Advokat Geir Lippestad vil undersøke om aldersgrensen som er satt for å gi medisinen Spinraza er lovlig, melder NRK.

Staten har besluttet at den dyre medisinen kun skal gi til pasienter som er under 18 år. Lars Vorland, som leder Beslutningsforum for nye metoder, sier medisinen ikke har dokumentert virkning på dem som er 18 eller eldre.

Ifølge NRK vil Lippestad sjekke om det er lov å sette en slik aldersgrense for hvem som skal få medisinen.

– Det er i hvert fall en helt ny praksis – når man først bestemmer at en medisin har god effekt på en som er 17 og et halvt, men ikke en som er 18 og et halvt – at man ikke gjør individuelle faglige og medisinske vurderinger før man får behandling eller ikke. Det er en praksis om er helt ny, og den vil jeg si kan få stor betydning for mange pasientgrupper, sier Lippestad til kanalen.

– Så hvis jeg får lov til å gi et rop inn til Stortinget, så bør politikerne der se nøye på hvilken praksis som her utmeisler seg.

(©NTB)

