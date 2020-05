NRK-måling: Nå er Høyre størst i landet

Arbeiderpartiet (Ap) er ikke lenger største parti.

Høyre får 26.5 prosent oppslutning i mai-målingen til NRK og Aftenposten.

– Det er hyggelig med gode tall, men det viktigste nå er å slå ned smitten og sikre at vi har jobber å gå til etter pandemien. På få uker har vi slått ned viruset og stilt mer enn 200 milliarder til disposisjon for å sikre jobber, sier statsminister Erna Solberg (HI til NRK.

Under sperregrensen

Hun roser alle de politiske partiene for å samarbeidet godt med å lose landet gjennom krisen.

For regjeringskameratene Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre går det langt verre, med henholdsvis 3,2 og 3,1 prosent. Gitt stortingsvalg i dag, ville den borgerlige siden kun fått 70 av 169 mandat.

Frp på 10-tallet

Arbeiderpartiet (Ap) er nest-største parti med 24,7 prosent, fulgt av Senterpartiet (Sp) med 15,7 prosent og Fremskrittspartiet (Frp) med 10,1 prosent.

Sosialistisk Venstreparti (SV) får 6,6 prosent, Miljøpartiet De Grønne (MDG) 5,2 prosent og Rødt 3,3 prosent.

