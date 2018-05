NRK mistet 279.000 seere 17. mai

Det viser ferske seertall.

Onsdag ble det klart at Haddy N’Jie og Dennis Vareide, som er uorganiserte, skulle lede NRKs 17. mai-sending, «Gratulerer med dagen».

Det skapte sterke reaksjoner blant de streikende. For statskanalens seere ble tilbudet kraftig amputert.

Les også: NRK-streiken: - Gråter innvendig

- 188.000 så sendingen



- I snitt var det 188.000 seere som fulgte sendingen, markedsandelen var på 42 prosent, sier medieanalytiker Sunniva Furset hos NRK til Nettavisen.

- Til sammenligning var tallene for 2017 et snitt på 467.000 seere og markedsandel på 73 prosent.

Det betyr en reduksjon i antall seere på 60 prosent.

Siden 15. mai har 1700 NRK-journalister vært i streik.

30 minutter på skjermen

Det skapte mye støy og misnøye internt hos streikende NRK-journalister at N’Jie og Vareide skulle lede sendingen under streiken. De viste seg også kun i cirka 30 minutter, skriver VG Nett.



– Det stemmer at de var på i den tidlige delen av sendingen, ja, i drøye 30 minutter. Det har å gjøre med at vi var veldig nøye på at de ikke skulle påta seg andre oppgaver enn det som var tiltenkt i utgangspunktet. Det er viktig for oss å følge spillereglene som gjelder nå som streiken pågår, sier mediedirektør i NRK, Marius Lillelien, til avisen.

Mest sett siste uken