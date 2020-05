NRK: Oslo kommune holder 200.000 dokumenter unna offentligheten

Oslo kommune holder tusenvis av dokumenter skjult for allmennheten, merket som «ikke-journalpliktige».

Høsten 2015 gikk Raymond Johansen til valg på mer åpenhet i Oslo kommune. Han ville blant annet gjøre hovedstaden til en «foregangskommune» på åpenhet, skriver NRK torsdag.

NRK avdekker nå at mellom 150.000 og 200.000 dokumenter gjennom en årrekke er blitt holdt utenfor kommunens offentlige postjournal.

I kommunens gamle sakssystem, som nå er byttet ut, befinner seg ifølge NRK inntil 200.000 dokumenter som byrådslederens kontor ikke vil gi noen oversikt over. Dette er også dokumenter som aldri har stått i kommunens offentlige journal:

– Jeg er sjokkert over omfanget av dette hemmelighetsskremmeriet. Hovedregelen er at dokumenter i kommunen skal være offentlig tilgjengelige, og stå på offentlige postlister for at alle som er interessert kan lese dem, sier nestleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg, til NRK.

På spørsmål om intervju fra NRK takket byrådsleder Johansen nei, og sender dette svaret via sin kommunikasjonssjef, Hanne Gjørtz:

– Det er blank løgn at vi driver med hemmelighold, og derfor er premisset for hele saken feil. Mener man dette er hemmelighold, er i så fall millioner av dokumenter fra regjeringen, departementene og andre kommuner også hemmelighold, heter det i svaret.

I svaret står det også at dersom noen mener såkalt «ikke-journalpliktige dokumenter» skal være offentlige på postjournalen, må de ta det opp med de som lager reglene, altså Stortinget og regjeringen.