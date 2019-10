NRK: Over 9.000 brudd på arbeidsmiljøloven i helseetaten i Oslo de fire siste årene

De siste fire årene er arbeidsmiljøloven brutt mer enn 9.000 ganger i helseetaten i Oslo kommune, melder NRK.

Helseetaten har registrert mer enn 9.000 brudd på arbeidsmiljøloven i perioden 2016 til i dag. Hittil i år har etaten registrert 1.265 brudd, ifølge NRK. Bruddene er knyttet til for kort hviletid mellom vakter, for kort ukentlig friperiode og at ansatte har jobbet flere søndager på rad.

Etaten driver en rekke ulike tjenester for kommunen, blant annet legevakten, den kommunale tannhelsetjenesten, psykososiale helsetilbud og rehabilitering. Etaten har rundt 1.200 ansatte.

Helseetaten påpeker at det kan forekomme feilregistreringer, for eksempel der det er avtaler om kortere hviletid mellom vakter, avtaler om å jobbe to søndager på rad, eller feilregistreringer av selvstendig næringsdrivende fastleger som tar vakter på legevaktene.

Bruddene kommer på toppen av tidligere omtalte brudd på arbeidsmiljøloven i andre etater i Oslo.