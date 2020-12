NRK: Overgrepssiktet jobbet i mer enn 50 barnehager

En mann i slutten av 50-årene er siktet for besittelse av enorme mengder overgrepsmateriale. Mannen har jobbet som vikar i over 50 barnehager, skriver NRK.

Mannen er også siktet for å ha forgrepet seg på en gutt under 14 år. Overgrepet skal ha skjedd på slutten av 90-tallet, og er dermed så lenge siden at politiet frykter han ikke kan dømmes for det.

I mannens leilighet i Oslo gjorde politiet et av de største beslagene noensinne, ifølge NRK. De fant blant annet opp mot 1,5 millioner filer med overgrepsmateriale.

Mannen har jobbet som vikar i mer enn 50 barnehager i Oslo. Politiet undersøker om han kan ha forgrepet seg på barn i disse barnehagene og har vært i kontakt med barnehagene og bemanningsfirmaet han har jobbet for.

– Vi kan ikke utelukke noe, men så langt har vi ikke funnet bevis på det. Dette er noe vi fortsatt jobber med, men vi anser det som usannsynlig at det har skjedd, sier politietterforsker Stian Riple til NRK.

