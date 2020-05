NRK: Politiet ville pågripe Hagen umiddelbart etter løslatelsen

Statsadvokaten sa nei.

Da Tom Hagen forlot Oslo fengsel fredag ettermiddag var han fremdeles siktet for drap eller medvirkning for drap.

Ifølge NRK ønsket etterforskerne umiddelbart å pågripe ham på nytt. De skal ha fått avslag fra statsadvokaten.

– Det er et viktig prinsipp at påtalemyndigheten skal følge domstolens avgjørelser. Og da, etter omstendighetene, så mente jeg at det var korrekt å ikke pågripe han umiddelbart ved løslatelsen, sier statsadvokat Kirsti Guttormsen til NRK.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, sier følgende om de nye opplysningene:

– Jeg har to ting jeg vil si til dette: For det første bekymrer det meg at etterforskningsledelsen kom til en slik beslutning. For det andre er jeg beroliget over at det er en aktiv statsadvokat på saken som passer på at politiet forholder seg til det jeg mener er korrekt juss, sier Holden til Dagbladet.

Løslatt

Forrige onsdag ble Tom Hagen varetektsfengslet i fire uker av Nedre Romerike tingrett. Men torsdag denne uken besluttet Eidsivating lagmannsrett at han skulle løslates.

Politiet uttalte at de var noe overrasket over avgjørelsen om å løslate og anket avgjørelsen til Høyesterett.

Fredag ble anken forkastes av Høyesterett, etter enstemmig enighet, og Hagen ble løslatt.

– Påtalemyndighetens anke ble forkastet. Det innebærer at lagmannsrettens avgjørelse står, sa Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til pressen fredag ettermiddag.

Han sa avgjørelsen var som forventet, og at han på ingen måte var overrasket.

- Tar til etterretning

I en pressemelding skriver Øst politidistrikt at de tar Høyesteretts avgjørelse om å forkaste politiets anke om løslatelse av Tom Hagen, til etterretning.

– Vi forholder oss derfor til Lagmannsrettens kjennelse om at grunnlaget for varetektsfengsling av Tom Hagen er vurdert til å ikke være er til stede nå. Etterforskningen fortsetter, og siktelsen mot Tom Hagen opprettholdes.

Vårt mål er fremdeles å finne Anne-Elisabeth Hagen, å få vite hva som har skjedd med henne og hvem som har en rolle i saken. Vi har per nå ingen ytterligere kommentarer til saken, står det i pressemeldingen.

Videre skriver politiet at de ikke blir tilgjengelig for ytterligere kommentarer før tidligst over helgen.

Det var en lettet Hagen som fikk budskapet om løslatelse.

– I går sa han (Tom Hagen, red.anm.) at han ikke var veldig bekymret for hvordan saken mot han kom til å ende. Som han sa til meg «jeg er jo uskyldig, så jeg vet jo at politiet ikke kommer til å finne bevis mot meg», sa Holden, til pressen torsdag ettermiddag.

– Han spør seg «Hva er det som skjer når de finner ut at det ikke er meg?»