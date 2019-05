NRK-profil er forlover i bryllupet til Haddy Njie og Trond Giske

Når paret gifter seg på lørdag er kun to av fire fra partiledelsen i Arbeiderpartiet invitert.

Førstkommende lørdag gifter Haddy Njie og Trond Giske seg i Nidarosdomen i Trondheim. Njie har to forlovere, manager Linn Halstensen og NRK-profil Ingrid Gjessing Linhave, det melder TV 2 og VG.

Kanalen har vært i kontakt med de to forloverne, som sier at de er glade og stolte over å være Njies forlovere.

- Vi gleder oss til å feire det fine brudeparet, og er fulle av forventinger til vielsen i vakre Nidarosdomen, skriver Halstensen og Gjessing Linhave i en tekstmelding til TV 2.

Lang ventetid

Nettavisen har tidligere skrevet at det er lang ventetid på å giftet seg i Nidarosdomen.

- Vi har to lørdager i november og to lørdag i desember 2020. Så skjer det noen ganger at noen velger å avlyse en vielse av ulike årsaker. Så folk må følge med på nettsidene våre om de ønsker å gifte seg i Nidarosdomen før neste vinter, uttalte administrasjonskonsulent Jørund Hølaas i Nidaros domkirke til Nettavisen Økonomi.

FORLOVER: Ingrid Gjessing Linhave er en av de to forloverne til Haddy Njie. Foto: Ntb Scanpix

Giske er fra Trondheim, og har et nært forhold til Nidarosdomen. Begge døtrene er døpt der, og foreldrene han er gift i kirka hvor moren også jobbet i mange år som kordirigent og sanger.

Kirken var også stedet hvor paret for første gang viste seg sammen offentlig under Olavsfestdagene for snart fem år siden.

Ikke invitert

Hverken Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre eller nestleder Hadia Tajik er invitert til lørdagens bryllup. Nettavisen har tidligere vært i kontakt med Gahr Støre, som da uttalte at han ikke syntes det var noe rart at han ikke var bedt.

- Det er helt naturlig, og jeg ønsker dem en god feiring, sa han til Nettavisen.

Av partiledelsen var det kun to politikere som ble invitert. Partisekretær Kjersti Stenseng står på gjestelisten lørdag.

- Jeg skal i bryllup, og det blir hyggelig, uttalte hun til Nettavisen ved en tidligere anledning.

Ifølge TV 2 er det tidligere biskop i Nidaros bispedømme, Tor Singsaas, som skal vie paret.