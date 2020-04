NRK Satiriks trekker tilbake Hagen-spøk

«Hagen eneste i Norge som er sjokkert over at han var innblandet», skrev NRK Satiriks timer etter at Tom Hagen ble pågrepet og siktet.

Tirsdag morgen 28. april ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone.

Under to timer etter siktelsen publiserte NRKs humorsider, NRK Satiriks, en sak med følgende tittel:

«Hagen eneste i Norge som er sjokkert over at han var innblandet»



I ingressen som fulgte sto det:

«Politiet hadde glemt å arrestere ham.»

– Vi kom til at det var feil tidspunkt for en slik spøk, på en dag hvor det nettopp var tatt ut en alvorlig siktelse mot en person som nekter straffskyld i saken. Vi må også ta hensyn til andre i nær familie i en slik vurdering, sier prosjektleder i NRK, Liza Stokke, til Nettavisen.

TRAKK SAKEN: NRK har avpublisert denne saken fra sine nettsider og sosiale medier. Foto: Skjermdump (NRK)

Ikke første gang

Det er ikke første gang NRK Satiriks trekker tilbake noe de har publisert. I juli 2019 trakk de tilbake en sketsj der en person vurderte å legge frem ordet «jødesvin» i Scrabble. I 2018 ble saken «Derfor døde Lill-Babs» fjernet fra nettsidene sine, som ble lagt ut under ett døgn etter at den svenske artisten Barbro «Lill-Babs» Svensson døde. Da var begrunnelsen at det var for tidlig og at det gikk «unødvendig utover de pårørende», ifølge VG.

– Hvorfor skjer dette igjen?

– Satiriks publiserer en stor mengde artikler og innslag gjennom et år, og oppdraget deres er å være skarpe og aktuelle. Vi diskuterer innslag og artikler som kan være problematiske før publisering, men noen ganger hender det at satiren ikke treffer etter intensjonen. Da mener vi det er ryddigere å trekke en vits tilbake hvis vi ser at den ikke traff som den burde, forteller Stokke.

Hun går ikke nærmere inn på hvordan de så at vitsen ikke traff:

– Avpubliseringen var en selvstendig redaksjonell vurdering. Det har ikke kommet mange reaksjoner på denne saken.

– Kan man vitse om alt?

– Vi mener det er viktig å drive skarp og aktuell satire, også om alvorlige nyhetssaker. Det er en vanskelig balansegang å gjøre dette uten at satiren blir unødig rammende, og noen ganger handler det også om tidspunkt for publiseringen. En vits kan være innafor å fortelle på et gitt tidspunkt, men mer upassende på andre tider. Det var det siste som var utslagsgivende i går.

Prosjektlederen forteller til Dagbladet at saken lå ute i fem og en halv time, før kanalen besluttet å ta den ned.

BEKLAGER: Slik ser lenken til saken ut onsdag formiddag. Foto: Skjermdump (NRK)

– Uskyldig inntil det motsatte er bevist

Tirsdag pratet Nettavisen med flere bekjente og naboer av Hagen, som var sjokkert over nyheten.

Tom Hagens forretningsforbindelse, Marius Nerbye, konsernsjef i Elkraft som Hagen eier 70 prosent av, sa følgende:

- Jeg er sjokkert, dette er en tragedie, sa Nerbye til Nettavisen.

Han fortalte at han ble informert om pågripelsen en halv time før Nettavisen kontaktet ham.

- Jeg har ikke rukket å fordøye dette ennå, sier han - og presiserte at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Til opplysning: En ekstern skribent som har avtale med Nettavisen, skrev en liknende tekst på vår plattform, men den ble stoppet av Nettavisens debattredaksjon.