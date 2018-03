- Det er vanskelig å fange opp den ekte lyden, hevder NRK.

Det holdt ikke med publikums applaus for MGP-vinner Alexander Rybak og de ni andre, skriver Kampanje.

Les også: Alexander Rybak vant den norske finalen i Melodi Grand Prix

- Det er relativt vanlig at man i tv-produksjoner kompenserer med pålegg av kontentumlyd for å kompensere for lyd som er vanskelig å fange opp i krevende omgivelser. Dette ble også gjort under lørdagens MGP-sending fra Oslo Spektrum. Hensikten er å gjenskape den samme opplevelsen som er i salen, sier prosjektleder Stig Karlsen i NRK.

Gunnar Bodahl-Johansen er skeptisk til NRKs fremgangsmåte.



Ifølge Karlsen er det vanskelig å fange opp den ekte lyden fordi mikrofoner i salen plukker opp lyden fra PA-anlegget og ekko i salen, noe han sier svekker de musikalske innslagene.

Etikkekspert Gunnar Bodahl-Johansen mener NRKs fremgangsmåte er med på å svekke troverdigheten.

- Hva vet vi da om andre sammenhenger der dette gjøres. De må ikke gi et inntrykk av at det jukses med lyd og bilde, slik at man får inntrykk av at det er langt flere til stede, sier han til Kampanje.

Mest sett siste uken