NRK-serien «Jenter» vant Emmy-pris for barn

NRK-serien «Jenter» vant prisen for beste digitale prosjekt under den internasjonale Emmy Kids-utdelingen for barne-TV-programmer.

Det ble delt ut sju priser i Cannes tirsdag kveld. Blant vinnerne var Norge, Frankrike, Tyskland og Storbritannia, ifølge nettstedet Worldscreen.

«Jenter» er en dramaserie på ti sesonger for barn og unge som sendes på NRK Super.

Også NRK-serien «Hele Norge bygger» var nominert.

Det er sjette gang «International Emmy Kids Awards» arrangeres.

(©NTB)

