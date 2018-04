regissør Pål Jackman, manusforfatter Mette M. Bølstad, regissør Petter Næss, Anna Regine Ellingsæter, Per Kjerstad Malene Wadel, Pia Tjelta, Amund Harboe og Bart Edwards under innspilling av NRK-serien «Lykkeland». Serien vant to priser under seriefestivalen i Cannes onsdag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )

NRK-serien «Lykkeland» vant to priser i Cannes