NRK-sjefen koronasmittet: – Antakelig går dette helt fint

Fikk påvist korona tirsdag.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen (54) har fått påvist koronasmitte. Han er foreløpig ikke sykemeldt.

– Jeg gikk tre mil på ski på søndag og følte meg helt frisk, men ble syk natt til mandag og tok en koronatest da som jeg fikk svar på i dag, sier Eriksen til Medier24, som først omtalte saken.

– Antakelig går dette helt fint. Jeg har jobbet delvis fra hjemmekontor uansett og har ikke vært på Marienlyst. Formen er også stigende, forteller han.

Til nettstedet forteller Eriksen at han har symptomer som feber, men har ikke noe pustebesvær. Han legger til at han har respekt for korona, og tar det litt med ro.

– Dette er ikke noen spøk.

Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har januarsalg