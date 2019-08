NRK slår sammen distriktskontorer i forbindelse med regionreformen

Når tallet på norske fylker reduseres til elleve, følger NRKs distriktskontorer etter, opplyser direktør for NRKs distriktsdivisjon til Kommunal Rapport.

– Vi er midt i prosessen med dette nå, både med hensyn til sendinger og navneendringer som en følge av regionreformen, sier distriktsdirektør Marius Lillelien i NRK til avisen.

Han sier at distriktssendingene til NRK har tradisjon for å følge fylkesinndelingene, og at det derfor er åpenbart at NRK må vurdere endringer i både navn og sendestruktur når det kommer nye fylker.

Med regionreformen skal 19 fylker erstattes av elleve. Først ut var Sør- og Nord-Trøndelag som slo seg sammen 1. januar 2018. De øvrige endringene skal etter vedtaket tre i kraft 1. januar 2020.

Ifølge Lillelien vil ikke NRKs struktur for distriktskontorer følge reformen slavisk. Den nye strukturen skal være klar i løpet av høsten. Det er ikke snakk om nedbemanning i forbindelse med omstruktureringen.

(©NTB)