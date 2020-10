NRK-Solvang fikk knallhard kritikk. Nå får han full oppreisning

NRKs Debatten-program om Bertheussen-saken får ros i Kringkastingsrådet.

NRK fikk mye kritikk etter at programmet Debatten inviterte kommentatorer til å oppsummere Bertheussen-saken. Nå får programmet ros i Kringkastingsrådet.

– Jeg så Debatten og kan ikke si at jeg reagerte. Det er ikke noe forskjell på om denne saken blir dekket i Debatten eller på annen måte i mediene, sa medlem Tove Karoline Knutsen under Kringkastingsrådets møte torsdag, ifølge Medier24.

Men mange reagerte på sosiale medier på valget av tema for Debatten. Les mer her: Reaksjoner mot Fredrik Solvang: – Er ikke dette ekstremt merkelig?

Under møtet behandlet Kringkastingsrådet en klage mot NRK-programmet Debatten der temaet 29. september var den pågående Bertheussen-saken. Programmet var ikke en debatt i tradisjonell forstand, men heller en gjennomgang av saken med flere journalister og kommentatorer.

Se video fra den aktuelle debatten:

Ifølge Kampanje reagerte klageren på at Bertheussen-saken ble gjenstand for debatt uten at det hadde kommet dom i saken.

Les også: Fredrik Solvang med sylfrekk beskjed til Trygve Hegnar

– Det var interessant å følge med, og det er viktig at en sånn sak blir gjenstand for debatt og dekket i mediene, sa Knutsen.

Også rådsmedlemmene Marius Karlsen og Vebjørn Selbekk ga ros til NRK for programmet.

(©NTB)