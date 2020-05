NRK spiller dumme om «obamagate»

«Ingen vet helt hva det betyr» lød det fra NRK om Trumps fremheving av emneknaggen #obamagate. Det kan godt hende NRK er for inkompetente til å skjønne det, men å hevde at «ingen» vet er en løgn. Bare spør NTB.

De siste ukene har det skjedd mye rundt den juridiske skjebnen til Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, og hvorvidt Obamas regjering var involvert i å legge en felle for ham.

Dette handler #Obamagate om

Flynn ble tiltalt for å ha løyet til føderale etterforskere i forbindelse med Russland-etterforskningen. Han sa seg skyldig i dette som del av en avtale med spesialetterforsker Robert Mueller for å unngå tiltale mot hans sønn for påstander om ulovlig lobbyvirksomhet.

Dokumenter som ble frigitt 29. april 2020 viste derimot at FBI-ledere konspirerte for å fremprovosere utsagn fra Flynn som kunne fremstilles som løgn, med hensikt til å få ham fjernet fra Trumps regjering.

- Hva er vårt mål? Sannhet/innrømmelse eller få ham til å lyve slik at vi kan tiltale ham eller få ham sparket? skrev FBIs visedirektør for kontraetterretning i sine notater i forkant av møtet med Flynn 24. januar 2017.

Frigitte dokumenter har også vist at FBI innen 4. januar 2017 hadde besluttet å stenge ned etterforskningen av Flynn fordi de ikke hadde noe grunnlag for å fortsette den.

Dagen etter, 5. januar, kom plutselig kontrabeskjeden: FBI-ledelsen (eller «7. etasje» som de kaller det internt) hadde bedt dem holde etterforskningen åpen.

Denne samme datoen, 5. januar 2017, etter et møte med etterretningssjefene, ba president Obama om at FBI-direktør Comey, visejustisminister Sally Yates, sikkerhetsrådgiver Susan Rice og visepresident Joe Biden skulle være igjen for å diskutere noe vedrørende Russland-etterforskningen, viser en e-post som Rice sendte til seg selv.

24. januar 2017 besøkte to FBI-etterforskere Michael Flynn på sitt kontor for et uformelt møte, trodde iallfall Flynn. Frigitte dokumenter viser at fungerende justisminister Sally Yates (som altså var igjen etter Obama-regjeringen) i etterkant av dette ble forbauset over at dette hadde skjedd uten at Det hvite hus hadde blitt informert, som er kutyme i slike situasjoner.

FBI hadde foretatt et intervju av en de etterforsket, uten å informere ham om at han var under etterforskning, uten å informere ham om hva det gjaldt, uten å informere ham om at det er et lovbrudd å forklare seg falskt til føderale etterforskere; det er overhodet ikke slik avhør av noen under etterforskning skal foregå.

James Comey, som var FBI-direktør da dette skjedde, har senere innrømmet at dette ikke var etter boka, og at de slapp unna med det fordi Trumps regjering var kaotisk i overgangsfasen.

- Det er noe jeg sikkert ikke ville gjort eller sluppet unna med overfor en mer organisert administrasjon, sa Comey på MSNBC i 2018.

Etter praten med Flynn, noterte FBI-etterforskerne at de ikke mente det var noen tegn til at Flynn løy for dem, at han ikke kategorisk nektet for å ha hatt en samtale med den russiske ambassadøren, at han ikke husket detaljer eller var usikker på hva som ble sagt.

- Etterforskerne hadde inntrykk av at Flynn ikke løy eller ikke trodde han løy, skrev FBI i en oppsummering av møtet med Flynn.

Hele 10 måneder senere besluttet spesialetterforsker Robert Mueller å tiltale Flynn for å ha løyet til føderale etterforskere som del av Russland-etterforskningen som ble satt i gang da Trump gav FBI-direktør Comey sparken i mai 2017.

Nye dokumenter viser at Obama og Biden var involvert

Et dokument frigitt 13. mai viste at en lang rekke medarbeidere i Obamas regjering hadde bedt om å avsløre Flynns identitet i avlyttingsprotokoller av samtaler som National Security Agency (NSA) hadde avlyttet. NSA overvåket samtalene til den russiske ambassadøren, og fanget da opp samtalen med Flynn.

5. januar 2017 ba Obamas stabsjef om å avsløre identiteten til den som snakket med den russiske ambassadøren, altså Michael Flynn - samme dato som det uformelle møtet Obama hadde med Comey, Yates, Rice og Biden, og samme dato som FBI-direktøren ba sine underordnete om å la være å stenge etterforskningen av Flynn.

Derfor er Trump nå på hugget om hva Obama-toppene visste, og hvorvidt president Obama selv var involvert i planen for å ta Flynn, og med det skape et grunnlag for å fortsette en Russland-etterforskning som ikke hadde klart å avdekke noe.

NRK: 🙈🙉🙊

Alt dette har vært dekket i amerikanske massemedier daglig siden de første dokumentene om alt dette ble frigitt 30. april.

NRK henviste til Trumps tvitring, hvor han 14. mai lenket til blant annet en artikkel («Obamagate Is Not a Conspiracy Theory») fra det konservative tidsskriftet National Review som forklarer saken grundig.

NTB sendte ut en nyhetsmelding 14. mai som forklarte hva anklagene til Trump handler om.

Amerikanskpolitikk.no, hvis redaktør NRK har hatt som gjest mange ganger, forklarte i deres «Morgenkaffen»-spalte kl. 04.00 i dag, 15. mai, hva denne saken går ut på.

Likevel skjedde denne utvekslingen på NRK Dagsnytt kl. 07.30 noen timer senere:

- Utenriksmedarbeider Tove Bjørgaas, hva er det egentlig Trump beskylder Obama for?

- Det er vi ikke helt sikre på, men på en del nettsteder i USA så skrives det om at dette handler om det som skjedde før han ble president, og om at han mener Obama skal ha etterforsket Trumps kontakter i Russland, dette som ledet opp til denne Russland-etterforskningen som vi har hørt så mye om.

- Er det noe hold i disse påstandene?

-Vi vet jo ikke så mye hva dette handler om ennå, men nå har altså Trump de siste dagene begynt å tvitre mer og mer om dette, og det er første gang en president gjør noe slikt mot sin forgjenger i USA. Det er uhørt at man angriper en annen president på den måten, og nå ber han altså Senatet om å etterforske dette og kalle inn Obama som vitne.

Rett før Politisk kvarter kl. 07.45 oppsummerte NRK saken slik:

«Donald Trump ber om at forgjenger Barack Obama etterforskes, det nye ordet i amerikansk politikk er nå «Obamagate». Ingen vet helt hva det betyr.»

Ingen vet, bare alle utenom oss

Amerikanske massemedier vet hva det betyr, lenker Trump tvitret om forklarte hva det betyr, NTB vet hva det betyr, flere andre norske medier vet hva det betyr, USA-eksperter som NRK pleier å få kommentar fra vet hva det betyr.

Altså «ingen» - når NRK virkelig ikke har lyst til å sette seg inn i en sak som kan stille Barack Obama og hans medarbeidere i et dårlig lys.

Det er liten grunn til å tro at NRK virkelig ikke vet dette.

For er det virkelig slik at NRKs journalister ikke klarer å gjøre et enkelt søk blant norske medier?

Er det virkelig slik at NRKs journalister ikke klarer å klikke en lenke på Trumps tweets for å lese en artikkel?

Er det virkelig slik at NRKs journalister ikke klarer å ringe en norsk USA-ekspert som de har brukt mange ganger for å få dette forklart?

Er det virkelig slik at NRKs journalister ikke har fått med seg nyhetsmeldingen til NTB om dette?

Er det virkelig slik at NRKs journalister ikke har fått med seg alt som har blitt skrevet om dette i amerikanske medier de siste to ukene?

Nei, NRKs journalister er selvsagt ikke fullstendig inkompetente eller imbesiler.

Det er god grunn til å tro at NRKs journalister lyver åpenlyst til sine lyttere fordi de ikke takler å måtte formidle negative nyheter om Barack Obama.

Nå må NRK bare forklare hvorfor.