NRK tar selvkritikk for dekning av polferd

NRK tar delvis selvkritikk for dekningen av polekspedisjonen til Børge Ousland og Mike Horn før jul.

I Kringkastingsrådet torsdag forsvarte redaktør i NRK Nyheter Espen Olsen Langfeldt det mange opplevde som en massiv og overdreven dekning av turen.

Han mente det ble brukt begrenset med ressurser og at NRK ikke lot dette gå på bekostning av den øvrige dekningen av Nord-Norge.

– Heldigvis hadde vi ikke noen om bord i Lance, sa han.

NRK punkterte spenningen selv

Langfeldt påpekte også at det var et spørsmål i en av NRKs egne sendinger som avslørte at ekspedisjonsdeltakerne ikke var i fare, men at de kunne hentes ut med helikopter dersom de ønsket det.

Samtidig tok kanalen kritikk for å ha bidratt til massiv oppmerksomhet rettet mot polfarerne – noe som i ettertid kan hjelpe dem med å skaffe sponsorer og andre former for inntekter.

Eventyrgreie

Blant kringkastingsrådets medlemmer ble dekningen både beskrevet som uvesentlig og spennende.

Rådsmedlem Tove Karoline Knutsen påpekte at det burde ha forblitt en «eventyrgreie» og at innslagene om polferden ikke i samme grad burde gitt seg ut for å være nyheter.

– Dette var jo kjempespennende! Jeg ble utrolig skuffa da talsmannen sa de hadde en backup, sa hun, og forsvarte historiens slagkraft hos et publikum som er flasket opp med polfarere og vintereventyr.

