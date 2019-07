NRK trekker «Jødesvin»-sketsj etter klagestorm

- Etter å ha gått gjennom saken en gang til, ser vi at det ordet er for sterkt og krenkende, sier NRK til Dagbladet.

Etter at kringkastingsrådet har mottatt nesten 300 klager etter at NRK satiriks viste en sketsj om en person som vurderer å legge frem ordet «jødesvin» i Scrabble, trekker nå NRK sketsjen fra sine nettsider.

Det skriver Dagbladet.

- Etter å ha gått gjennom saken en gang til, så ser vi at det ordet vi brukte er for sterkt og krenkende. Det har blitt opplevd, med rette, som sårende for mange mennesker. Vi ser at det var unødvendig å bruke det ordet og at vi ikke skulle gjort det. Da kan vi be om unnskyldning for det og trekke tilbake sketsjen, sier NRKs etikksjef Per Arne Kalbakk til avisen.

Sketsjen som nå trekkes viser en mann som spiller Scrabble mot en ortodoks jøde. Mannen har bokstaver som staver ordet «jødesvin», og mannen kvier seg for å sanke inn poeng for å legge det støtende ordet ned på spillbrettet.

Ifølge Kalbakk tok det litt tid før NRK «så at det ble feil», men benekter samtidig at sketsjen er antisemittisk.

Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen har også beklaget sketsjen i en egen kommentar publisert på NRKs nettsider.

- Vi visste selvsagt ordet var brutalt og krenkende, og i denne konteksten måtte ordet være krenkende for at sketsjen skulle fungere, skriver Halvorsen.

- Men ordet hadde en alvorligere betydning for spesielt det jødiske miljøet i Norge enn hva vi dessverre var klar over. Så vi beklager bruken av ordet. Og har avpublisert sketsjen på NRKs plattformer. Og beklager samtidig overfor alle i det jødiske miljøet i Norge som har tatt belastningen denne uken. Det var absolutt ikke vår hensikt - og vi kan bare skylde på vår egen manglende kunnskap om hva dette ordet betyr for dem det berører, skriver han videre.