NRK: Tom Hagen hadde minst ti møter med bortføringssiktet kryptoekspert

Møtene skal ha funnet sted før forsvinningen og skal ha stoppet etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Kilder sier til NRK at mannen i 30-årene som ble løslatt i går skal ha hatt flere møter med drapssiktede Tom Hagen.

Møtene mellom dem skal ha omhandlet forretningsvirksomhet knyttet til kryptovaluta, ifølge NRK. Minst ett av dem skal ha funnet sted på jobben til Hagen.

Mannen i 30-årene som opprinnelig ble drapssiktet i Hagen-saken, er nå i stedet siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse av Anne-Elisabeth Hagen.

Det bekrefter Øst politidistrikt lørdag kveld.

– Siktelsen er endret til medvirkning til grov frihetsberøvelse, jamfør straffeloven paragraf 255. Vi har ingen flere kommentarer til siktelsen nå, opplyser påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt.

Politiet skal være kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse. Mannen har tatt opp temaet om kryptovaluta i et nettforum. På et nettforum Nettavisen har sjekket tar mannen i 30-årene opp temaet kryptovaluta, og at det er blitt mye enklere å kidnappe mennesker fordi det kan kreves usporbar kryptovaluta.

– Jeg mener min klient aldri burde vært pågrepet i denne saken. De burde innkalt ham til avhør og avhørt ham på vanlig måte. Han ble overrasket og syntes det var underlig at de siktet ham for et så alvorlig forhold, sier mannens forsvarer Dag Svensson til Nettavisen.

Klienten hans stiller seg uforstående til den nye siktelsen:

– Nå er han siktet for å ha medvirket til grov frihetsberøvelse og han stiller seg uforstående til dette. Men han vil samarbeide med politiet og stiller gjerne i flere avhør.