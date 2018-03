NSB vil leie ut elbiler i Oslo

NSB ønsker å starte opp med utleie av elektriske bybiler i Oslo. I første omgang kan 250 elbiler stå klare i løpet av høsten.

Togselskapet har inngått en intensjonsavtale med selskapet Green Mobility som tilbyr elektriske bybiler i København, opplyser NSB.

I den danske hovedstaden har konseptet blitt en suksess med over 21.000 kunder på litt over et år.

– Vi ønsker å gjøre det enklere for folk å klare seg uten egen bil. Bildeling er et viktig første skritt for Oslo, sier Synne Homble, konserndirektør for mobilitet og strategi i NSB-konsernet.

Kundene kan velge å betale per minutt, en hel dag eller 20 timer i måneden for å leie elbilene. En app viser til enhver tid hvor det står en ledig bil. Kunden kan deretter ta nærmeste bil, låse opp bildøren med appen og kjøre hvor som helst. Når turen er over kan kunden parkere hvor som helst innenfor bysonen. Parkering er gratis. I Oslo vil parkeringssonen trolig dekke området innenfor Ring 3, samt noen utvalgte områder lenger unna sentrum.

– Vi ser fra andre land at bybiler reduserer behovet for å eie egen bil. Samtidig blir det enklere å reise kollektivt. Vi er veldig spente på hvilke positive effekter bybilene vil ha for reduksjon av utslipp og køer i Oslo, sier Homble.

Den inngåtte intensjonsavtalen innebærer at NSB nå skal gjøre videre undersøkelser rundt etableringen i Oslo, med et mål om å signere en bindende avtale innen 1. juni.

(©NTB)

