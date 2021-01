NSM advarer kommuner og offentlig sektor om løsepengevirus

Etter dataangrepet mot Østre Toten kommune advares nå alle kommunale og statlige virksomheter om at løsepengevirus fort kan ramme offentlige virksomheter.

NTB: Både Digitaliseringsdirektoratet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og KS har nå sendt ut et varsel til alle norske kommuner der de advarer mot slike virus.

– Det er svært viktig at offentlige virksomheter forbereder seg på at løsepengevirus også kan treffe dem. Når det gjelder dette konkrete angrepet, har vi sendt ut et varsel til alle norske kommuner, og vi ber dem om å sette seg inn i innholdet i dette varselet. Andre virksomheter kan finne varselet på våre nettsider , sier Bente Hoff, avdelingsdirektør i NSM og leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter.

I midten av desember ble Hurtigruten angrepet, mens Akva Group og Østre Toten kommune ble angrepet denne måneden. Kripos har allerede i forrige uke advart selskaper om slike angrep og bedt dem om å ta forebyggende grep.

