NTNU avlyser all utveksling til høsten

NTNU har tidligere avlyst utveksling utenfor Europa i høst. Nå er kanselleringen utvidet til å gjelde land i Europa.

Beslutningen skjer med grunnlag i ansvaret NTNU har for egne studenter på utveksling, og fordi NTNU setter studentenes helse først, heter det i universitetets egen begrunnelse.

Flere av institusjonene som samarbeider med NTNU, har varslet digital undervisning høsten 2020. Det gjør også at det er vanskelig for universitetet å forutse hvordan studietilbudet for utvekslingsstudentene vil bli – uavhengig av eventuelle endringer i UDs reiseråd.

NTNU har samtidig åpnet opp for å søke om utveksling våren 2021.

(©NTB)