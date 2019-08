NU-leder skuffet over netthetsen: - Altfor mange voksne klarer ikke å diskutere klima saklig

Klimastreikende barn og unge utløser igjen en strøm av netthets. - Altfor mange voksne klarer ikke å diskutere klima saklig, sier Natur og ungdom-leder.

OSLO (Nettavisen): Klimastreiken samlet anslagsvis 5000 barn og unge foran Stortinget fredag. I tillegg var det mønstring i flere andre byer. På nettet blir de unge hetset for sitt engasjement.

Se opptak fra livesending foran Stortinget

- Det er skremmende å se hvor lett det er å manipulere barna til å «streike» for noe de ikke har kunnskap om overhodet, skriver Jan Petter i en kommentar på Nettavisens Facebook-side.

- Alt for å få fri skolen, skriver Ken Ronny.

- Verden er enkel når man er ung. Når man blir voksen, så får man litt større og riktigere forståelse av omfanget, skriver Thor.

Mange gir uttrykk for at de er negative til klimastreiken, men ungdommene får også støtte fra enkelte:

- Har trua på disse ungdommene. Ikke fullt så imponert over de «voksne» i kommentarfeltet, skriver Maya.

HETSES PÅ NETTET: 5000 unge møtte fredag opp foran Stortinget til ny klimastreik. På Nettavisens Facebook-side (bildet) og i andre kommentarfeltet var det mange negative kommentarer. Foto: Faksimile

Leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, én av dem som står bak klimastreiken foran Stortinget fredag, sier mange av kommentarene er typisk for miljødebatten.

- Altfor mange voksne klarer ikke å diskutere klimaspørsmål saklig. Dette er dessverre typisk for miljødebatten. Mange av kommentarene er helt usaklige og et forsøk på å spore av debatten. Man henger seg opp i avsender mer enn budskapet. Dette handler ikke om at alle unge skal kutte ut kjøtt eller alle flyreiser, sier Eiterjord til Nettavisen.

Gaute Eiterjord, leder i Natur og ungdom. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Blir de unge påvirket av netthetsen?

- De aller fleste tilbakemeldingene vi får er faktisk positive, men i kommentarfeltene ser vi mange surmaga gamlinger. De bidrar ikke til et godt debattklima. Det vi og det de unge som klimastreiker ønsker er å sette fokus på den største krisen i vår tid. Da blir det for dumt at voksne hetser unge på nettet. Det blir et hinder for å få til praktiske tiltak, sier NU-lederen.