Ny amerikansk vaksinekandidat overrasker

Et av USAs største legemiddelselskap går nå inn i sin siste testfase - og kan trolig by på en overraskelse.

NEW YORK (Nettavisen): Selskapet Johnson & Johnson er et av mange legemiddelselskap i USA som nå jobber med en vaksine, men de skiller seg nå ut ved at de jobber med en vaksine som trolig bare trenger én dose, og ikke to, melder New York Times.

Les også: Trump bruker Norge som korona-eksempel

- Trenger ikke fryses ned

I motsetning til noen av konkurrentene, trenger ikke vaksinen til Johnson & Johnsons å fryses ned og kan kreve bare ett sprøytestikk i stedet for to, skriver avisen.

Avisen skriver også at selv om selskapet ligger noen måneder bak flere andre amerikanske selskaper med å ha nådd fase 3-forsøkene, vil Johnson & Johnsons forsøk være de største, der de har planer om teste vaksinen på 60.000 deltakere.

Les også: Dette oralsexbildet trekkes frem som et tegn på hva som er galt i bydelen akkurat nå

Lege: - Fantastisk

- Det ville være fantastisk om vi hadde noe i én enkelt dose, sier legen Judith Feinberg, nestleder for medisinsk forskning ved West Virginia University, til avisen.

Les også: Advarer: - Trump er på vei til å vinne valget

Feinberg sier til New York Times at det bare er en fase 3-test, som sammenligner effekten av en vaksine med en placebo, som vil kunne avgjøre om det holder med bare én enkelt dose.

Les: Nytt funn overrasker: - Dette kan ta livet av koronaviruset

Legen sier at hvis dette viser seg å være nok, så vil det kunne øke hastigheten på å dempe pandemien.

Trump jubler

Den siste testfasen startet på mandag og legen Paul Stoffels, vitenskapelig sjef ved Johnson & Johnson, sier at selskapet vil kunne fastslå i løpet av året om vaksinen er sikker og effektiv.

Nyheten fra New York Times får president Trump til å juble.

- Store nyheter. Mange flotte selskaper har fantastiske resultater. @FDA må bevege seg raskt! skriver presidenten på Twitter på onsdag, om nyheten fra New York Times.

«Historisk framgang» med tre vaksinekandidater



I forrige uke hevdet Trump at det er gjort «historisk framgang» med tre vaksinekandidater som er i siste utviklings- og testfase. Minst 200 millioner doser kan bli produsert innen utgangen av året, hevder han.

– Flere hundre millioner doser vil bli tilgjengelig hver måned, og vi forventer at vi har nok vaksiner til alle amerikanere innen april, uttalte Trump, ifølge NTB.

Les også: Trump: - Vaksinen kommer om noen uker