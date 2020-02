Ny Ap-profil gir seg

Marianne Marthinsen tar ikke gjenvalg til Stortinget.

Ap-leder Jonas Gahr Støre beskrev henne som en del av gullrekken.

Nå gir hun seg på Stortinget, melder Dagens Næringsliv (DN).

Hun oppgir interne forhold i Arbeiderpartiet (Ap) som årsaken til at hun ikke vil ta fatt på en ny fire-års-periode fra 2021.

Les også: Ap-topp etter vrakingen

Høsten 2017 ble hun vraket som finanspolitisk talskvinne til fordel for Trond Giske, og hun legger ikke skjul på at det har påvirket avgjørelsen hennes.

- Jeg trenger et miljøskifte, sier hun til avisen.

Ap-politiker Jette Christensen (36) gir seg på Stortinget. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Fredag annonserte Jette Christensen (Ap) at hun heller ikke vil ta gjenvalg.

Støre: - Høsten 2017 og våren 2018 var krevende

Nettavisen har vært i kontakt med Støre for en kommentar til at de to ikke tar gjenvalg.

- Både Marianne og Jette har brukt mange år på full tid i politikken. Jeg har respekt for at de nå ønsker andre erfaringer og takker dem for god innsats og stort engasjement for Arbeiderpartiet, for hjemfylkene Oslo og Hordaland, men også for politikkutvikling av stor betydning for partiet.

Støre legger ikke skjul på at partiet har vært gjennom tøffe tak:

- Alle vet at høsten 2017 og våren 2018 var en krevende tid for oss, også for enkelt representanter. Men vi kom oss igjennom, og er nå et samlet lag i arbeid for å vinne valget i 2021. Fortsatt er det halvannet år igjen med mange oppgaver i Stortinget som krever full innsats fra alle i stortingsgruppa, sier Støre.

- Alle vet at høsten 2017 og våren 2018 var en krevende tid for oss, også for enkelt representanter, sier Jonas Gahr Støre. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

- Man må være sikker

Det var Bergensavisen som først omtalte at Christensen gir seg.

«Mange har spurt om jeg ønsker gjenvalg. I kveld, da vi snakket om årsmøtesaker og valnemd på styremøtet i Vestland Arbeiderparti, har jeg svart på det.»

«Jeg er ikke kandidat til stortingsvalget 2021.»

«Å stille til valg er en langsiktig forpliktelse. Da må man vite helt sikkert at man er den i forsamlingen som aller mest og mest av alt vil sitte i Arbeiderpartiets stortingsgruppe et halvt tiår frem i tid.»