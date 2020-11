Ny avsløring av høyreekstremisme i tysk politi

Ytterligere ti politifolk er suspendert i Nordrhein-Westfalen i Tyskland, anklaget for å ha høyreekstreme holdninger.

De ti politifolkene kommuniserte i en WhatsApp-gruppe på internett der det ble delt innhold og kommentarer med høyreekstremt innhold, ifølge innenriksministeren i den tyske delstaten, Herbert Reul.

Reul beskriver noen av kommentarene som ble lagt ut som sterkt fremmedfiendtlige og umenneskelige og opplyser at det blant annet ble delt utallige bilder av Adolf Hitler og antisemittiske kommentarer i gruppen.

I en kommentar til terroraksjonen i Christchurch på New Zealand, der en høyreekstremist drepte 51 mennesker i en moské, skrev en «altfor mange bomskudd».

Flere avsløringer

Tyskland er rystet av en rekke lignende avsløringer de siste månedene, og bare i Nordrhein-Westfalen er 191 medlemmer av politiet og andre deler av sikkerhetsapparatet i søkelyset.

Ni av de ti politifolkene som ble suspendert tirsdag, er siktet for spredning av hatefullt innhold og symboler som er forbudt i henhold til tysk lov.

Den tyske sikkerhetstjenesten Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) la i oktober fram en rapport som avdekker 377 tilfeller av høyreekstremisme innen tysk politi, tollvesen og etterretning de siste tre årene.

Gasskamre

I september ble 30 politifolk suspendert, anklaget for å ha spredt høyreekstrem propaganda i chattegrupper på internett.

Et av de over 100 bildene som var delt av politifolk på WhatsApp, forestilte en flyktning som var manipulert inn i ett av nazistenes gasskamre under andre verdenskrig.

Tysklands militære etterretningstjeneste (MAD) opplyste tidligere i år at rundt 600 tyske soldater også var i søkelyset, mistenkt for høyreekstreme sympatier.

Tysklands innenriksminister Horst Seehofer slo i juli fast at høyreekstremisme er den største politiske sikkerhetstrusselen Tyskland nå står overfor.

(©NTB)

