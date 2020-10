Ny barneskandale i USA

Hundrevis av innvandrerbarn er overlatt til et land hvor de ikke har noen familieforbindelse.

NEW YORK (Nettavisen): New York Times skriver på fredag at rundt 200 barn fra land som Guatemala, Honduras og El Salvador de siste åtte månedene er blitt overlevert til meksikanske myndigheter etter at de kom til USA som flyktninger.

Les også: Noe drastisk har endret seg med korona og dødelighet

Avisen skriver at barna dermed er overlatt til myndighetene i et land hvor de ikke har familieforbindelser.

- I mange år har Trump-administrasjonens håndtering av innvandrerbarn gjort at familiemedlemmer er atskilt fra hverandre i flere måneder og ikke er i stand til å nå hverandre, skriver avisen.

Les: Drastisk innvandringsgrep: Vil skanne øyne, håndflater og ta lydopptak av stemmer

- Bryter med regjeringens politikk

Ifølge New York Times er de fleste barna er blitt plassert ut hos meksikanske barnevernmyndigheter, som har tilsyn med tilfluktssteder som drives av religiøse organisasjoner og andre private grupper.

I en intern epost fra assisterende sjef i U.S. Border Patrol, Eduardo Sanchez, heter det at disse overføringene av barn fra USA til Mexico bryter med regjeringens egen politikk.

Les også - Både Frihetsgudinnen og Trump har vendt dem ryggen

Avsløringen fra New York Times kommer bare litt over en uke etter at det ble kjent at rettsoppnevnte advokater i USA ikke har klart å finne foreldrene til 545 barn er blitt skilt fra foreldrene sine på grensa til Mexico.

Trump-administrasjonen iverksatte i 2017 en omstridt praksis der flere tusen familier ble splittet etter ankomst i USA og foreldre deportert til Mexico og Mellom-Amerika.

Les også: Nesten 50 småbarn fortsatt skilt fra foreldrene i USA etter at frist utløp

Forsøket på å gjenforene dem har pågått i flere år og for to uker siden ble det klart at antallet foreldre som ennå ikke er funnet, var mye høyere enn tidligere kjent.

Les mer: USA finner ikke foreldrene til 545 migrantbarn

Så mange som to tredjedeler av foreldrene til disse barna skal ha blitt deportert ut av landet igjen, og advokater jobber nå med å få gjenforent barna med sine foreldre.

Disse barna ble også tema under den siste TV-debatten mellom Biden og Trump.

- Vi blir latter­liggjort som nasjon på grunn av dette, uttalte Biden.

Trump: - Vi holder radikale islamister til helvete ute herfra!

Innvandringen ble også et tema fredag da president Donald Trump talte i Waterford Township i Michigan.

Trump fortalte blant annet til at han fortsatt jobber med å holde ulovlige innvandrere ute av landet.

- Vi holder radikale islamister til helvete ute herfra! uttalte Trump i sin tale på fredag.

Presidenten viste også til terroraksjonene i Frankrike nylig.

- Bare se hva som skjedde i Frankrike, sa presidenten, og viste til drapet på historielæreren Samuel Paty, som hadde vist karikaturer av profeten Muhammed mens han underviste om ytringsfrihet, og terrorangrepet i Nice - der tre personer mistet livet etter at de ble angrepet av en 21 år gammel tunisier.

Les mer: PST: Trusselen fra islamistisk terror er skjerpet

På torsdag informerte Trump også om innreiseforbudet fra flere muslimske land.

- Min administrasjon har suspendert innreise for flyktninger fra terrorkompromitterte nasjoner som Syria, Somalia og Jemen. Bidens plan er å oversvømme Minnesota, Michigan og Pennsylvania med en økning av flyktninger på 700 prosent - noe som vil tynge skoler og sykehus mens de åpner portene for Radikal Islamsk Terror, skrev presidenten på Twitter på torsdag.

Les også: Oslo-moské setter inn ekstra vakthold under fredagsbønnen