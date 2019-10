Ny bok: - Knut Arild Hareide var skuffet over Sylvi Listhaugs avgang

Ny bok kaster nytt lys over hva som skjedde i KrFs innerste sirkler.

Like før mange av oss skulle i «høstferiemodus» i fjor, fikk KrF-leder Knut Arild Hareide oss på helt andre tanker.

- For hva var det vi nettopp hadde hørt?

Hans tale til landsstyret om ettermiddagen fredag 28. september ble langt mer radikal enn forventet - Hareide ville at KrF skulle samarbeide med Ap og Sp.

De 36 dagene som fulgte til det skjebnelandsmøtet er nå beskrevet i boken: «Hareides fall».

Les også Hareide tapte KrF-kampen

Der er tidligere justisminister Sylvi Listhaug (Frp) nevnt 34 ganger.

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide før KrFs ekstraordinære landsstyremøte skulle behandle Rødts mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug (Frp) 19. mars 2018. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

«I ein tale til landsstyret, som eg skreiv for Knut Arild, sa han at Listhaug i praksis ikkje lenger hadde tillit som justisminister i Stortinget. Dagen etter talen var det varsla at Listhaug skulle kome til Stortinget for å vere med på voteringa over mistillitsframlegget mot henne. I praksis var det KrF og Knut Arild som ville avgjere om framlegget ville få fleirtal,» skriver Erstad, som var Hareides nærmeste politiske rådgiver.

- Skrev han var lettet - men det var han ikke

Så kom nyheten om at Listhaug trakk seg «frivillig».

«Knut Arild sat framleis på T-banen på dette tidspunktet. Det var ein av medpassasjerane hans som opprømt fortalde Knut Arild kva som hadde skjedd. «Listhaug har gått av!» sa mannen, som trudde Knut Arild skulle bli glad. I boka si skreiv Knut Arild seinare at han var letta over utfallet, han hadde sloppe å ta valet. Men i verkelegheita var han ikkje det. Han var skuffa fordi Listhaugs avgang ville skape eit press på KrF om å gå inn i regjeringa til Erna Solberg, no som Listhaug var ute.»

Forfatter Emil Andre Erstad legger ikke skjul på at den røde siden i KrF håpet på drahjelp fra Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Heidi Schei Lilleås

Erstad refererer til Hareides bok: «Det som betyr noe», som kom ut høsten 2018.

- Til pressen uttalte Hareide seg positivt om Listhaugs avgang, vi oppnådde det vi prøvde på, men deretter ble det et veldig press. Det var det ikke så lett å snakke høyt om fordi det mer preger den strategiske tenkingen til KrF, sier Erstad til Nettavisen dagen før utgivelsen.

- Glad og lei seg på samme tid

- Hareide mente det var riktig avgjørelse, men skjønte raskt at det ville bli et sterkt press på KrF om å gå inn i regjering siden vi var kvitt den største barrieren for det. Derfor var han ambivalent, sier forfatteren til Nettavisen.

- Følte du at Hareide ble falsk?

- Nei, det går an å være glad og lei seg på samme tid. Han var glad for å ha satt ned foten for den retorikken Listhaug var eksponent for, men bekymret for at det ville føre KrF nærmere regjeringen.

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide satset alt på å lede KrF til venstre. Han tapte den kampen med 90 mot 98 stemmer. Nå er dramaet blitt bok som gis ut 30. oktober. Foto: Samlaget forlag

- Listhaug er viktig

- Hvilken rolle mener du Sylvi Listhaug har spilt for KrFs veivalg?

- Jeg tror det er litt overdrevet hvilken rolle hun spilte. KrF spilte en større rolle for KrFs veivalg enn Sylvi Listhaug, men det er ingen tvil om at da hun gikk ut av regjering, var det mange i Høyre som ønsket at KrF skulle gå inn i regjering og argumenterte for det. Så en liten rolle spilte hun, sier Erstad - og legger til at:

- På den tiden da Listhaug gikk ut av regjering, ble det et sterkt press på KrF om å gå inn i Erna Solbergs regjering. Sånn sett var vi glad for at vi hadde satt foten ned, men presset på KrF ble bare større.

- Hva tenker du om dagens regjering?

- Det ble jo sagt at hun skulle være ute av spill og når vi sa hun kom til å spille en viktig rolle fremover, fikk vi høre at vi var pessimister. Men vi ser i dag at hun er en viktig minister og viktig for Frps retning fremover. Så der fikk vi rett.

Les også Nå står KrF-slaget om Vestlandet





Håpet på drahjelp fra ny Listhaug-bok

I kampens hete håpet den røde siden på drahjelp fra Listhaug. Hun skulle jo skrive bok, og de to hadde ingen kjemi.

I valgkampen i 2017 beskyldte Listhaug Hareide for «å slikke imamer oppetter ryggen».

«Sylvi Listhaug skulle lansere bok. Ho hadde sin eigen agenda, mellom anna å posisjonere seg for verv i leiinga av Framstegspartiet, men vi hadde grunn til å for-vente at det ville kome reine ord for pengane – også om KrF. Ja, kanskje ho til og med ville skjelle ut Knut Arild? Ho var ein god motstandar, og vi trong dei sakene vi kunne få. Det vil vere ei sterk overdriving å seie at vi la opp strategien vår rundt Sylvi Listhaug, men det er inga hemmelegheit at vi trudde boka hennar ville gje oss draghjelp,» skriver Erstad.

- Men der var det lite hente.

KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset opplyser til Nettavisen at Hareide ikke ønsker å kommentere boken.