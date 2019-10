Ny bok bringer nye opplysninger om relasjonen mellom Gro Harlem Brundtland og Reiulf Steen

Det ble kalt «århundrets politiske rykte». En ny bok om Reiulf Steen kaster nytt lys over relasjonen mellom Steen og Gro Harlem Brundtland på 1970-tallet.

Relasjonen mellom de to tidligere Arbeiderparti-toppene har fått mye plass i ny biografi skrevet av Hans Olav Lahlum om den tidligere Ap-lederen Reiulf Steen, som døde i 2014, 80 år gammel.

Boken «Reiulf Steen – historien, triumfene og tragediene» kommer ut på Cappelen Damm forlag mandag.

Steen og Brundtland bekledde fra 1975 til 1981 vervene som henholdsvis partileder og nestleder, og det verserte den gang hardnakkede rykter om at de to hadde et forhold. Gro Harlem Brundtland har alltid avvist det, mens Steen aldri har uttalt seg i klartekst om saken.

I boken skriver Lahlum at Steen i 2012 påsto overfor forfatteren at han og Brundtland hadde hatt et forhold på midten av 1970-tallet. Gro Harlem Brundtland har fått lest manus og kommentert påstanden og avviser den kontant i boken.

Brundtland ønsker ikke å kommentere saken overfor NTB, men viser, gjennom sin pressekontakt Jon Mørland, til sine uttalelser i boken, der hun avviser at det var et forhold, uansett definisjon av romantisk eller seksuelt forhold.

– Noe man plikter å ta med

– Å ikke ta opp temaet i boken og å late som det ikke hadde skjedd, ville være å føre leserne bak lyset. Det er helt klart at relasjonen til Gro er noe man plikter å ta med i en biografi om Reiulf Steen, sier Lahlum om hvorfor han velger å viderebringe en kontroversiell påstand fra Steen som Brundtland avviser.

Lahlum sier påstanden gitt i 2012 er konsistent med hva Steen også tidligere har opplyst til blant annet sin daværende kjæreste Eli Engen i 1977 og med inntrykket han ga en nær venn på 1990-tallet.

AP-FORMANN: Reiulf Steen under en mottakelse i Folkets Hus i Oslo i anledning 80-årsdagen i 2013. Den tidligere Ap-lederne døde i juni året etter. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

I boken beskriver Lahlum hvordan forholdet mellom partileder Steen og nestleder Brundtland startet med varme, respekt og gjensidig fascinasjon, men hvordan relasjonen etter hvert surnet og til slutt endte med fullskala mistillit. Steen skal i lang tid ha vært svært bitter på det han opplevde som en iskald maktkamp fra Brundtland side, da hun overtok ledervervet i 1981. Hun var på sin side bitter for mot sin vilje å ha blitt skjøvet ut av regjeringen i 1979 og opplevde samtidig økende frustrasjon over Steens alvorlige alkoholproblemer.

– De to ble aldri forsonet. Det var for følelsesladd, for vanskelig og for dyp mistillit fra begge sider, sier Lahlum.

Triumfer og tragedier

Den over 600 sider lange boken gir et detaljert bilde av en av etterkrigstidens mest markante politikere og fra et uvanlig sammensatt liv. Steen var den farløse fattiggutten med kun realskole som klarte å nå til topps i Norges største parti. Som tittelen gjenspeiler, beskriver boken et liv med sterke oppturer, men like bratte nedturer. Steen ble løftet fra posisjon til posisjon i rask fart i partiet, og ble sett på som en karismatisk og ideologisk politiker som evnet å begeistre fra talerstolen og som var viktig som brobygger og fornyer av Arbeiderpartiet.

AKTUELL: - Det ville vært en unnlatelsessynd for en biograf å ikke omtale forholdet mellom Reiulf Steen og Gro Harlem Brundtland, sier Hans Olav Lahlum, som utgir en ny biografi om den tidligere Ap-lederen Reiulf Steen mandag. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Samtidig er Steen blitt stående igjen som Aps så langt eneste leder som aldri ble statsminister. En tøff periode for Steen fulgte også i 1989, da han ble avslørt som kilden som hadde foret «edderkoppen», møbelhandler Arvid Engen på Jessheim, med interne lekkasjer fra Aps indre liv på 1970-tallet.

I privatlivet var han forfulgt av tragedier. Faren døde brått da han var sju år, hans eneste bror døde ung. Steen utviklet store alkoholproblemer og slet med angst og nerver hele sitt voksne liv. Det første ekteskapet havarerte og han hadde periodevis svært lite kontakt med sine fire sønner, deriblant sin eldste sønn Robert Steen, finansbyråd i Oslo. Steen og sønnene ble imidlertid forsonet mot slutten av livet.

– Det var uvanlig mange både oppturer og nedturer i livet hans. Det var et sammensatt og spennende liv, oppsummerer Lahlum.

