Brannmannskapene på stedet rapporterte om åpne flammer og kraftig røykutvikling.

Politiet melder torsdag kveld at det begynte å brenne på nytt i parkeringshuset på Sola. Brannen skal ha vært nærme ankomsthallen og det ble rapportert om åpne flammer og kraftig røykutvikling.

Se video av brannen på tirsdag over.

– Det brenner i samme bygning. Brannen er midt i byggets tredje etasje, i et begrenset område, sier operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt til NTB.

– Det brenner nærmere ankomsthallen denne gangen, legger Solheim til.

Brannmannskapene på stedet rapporterte om åpne flammer og kraftig røykutvikling.

Les også: Branneksperter: - Vi kan ikke slukke branner i elbiler

Deler av parkeringshuset raste sammen etter brannen på Stavanger lufthavn Sola tirsdag. To dager senere har det begynt å brenne på nytt. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 18.50 torsdag kveld.

– Nødetatene er på stedet og har sperret av et område. Brannvesenet har stigebil på stedet, og røyken har avtatt, meldte politiet på Twitter 20 minutter senere.

Drosjer og kjøretøy blir sendt ut av området under slukkearbeidet. Operasjonslederen sier at flytrafikken nå skal gå som normalt, selv om det har vært en kort stans i trafikken.

Like etter klokken 19 meldes det at brannen skal være slukket og at det ikke lenger er noen fare.

– Det var en oppblussing av brann i en bil, og våre mannskaper rykket ut. Derfor ble lufthavnen stengt en kort periode. Den åpnet igjen klokka 19.30. De skal ha fått slukket brannen, og det er lite røyk og ikke fare for terminalen, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad på Sola til NTB.

Advarte om ettertenning

Etter tirsdagens brann advarte brannsjefen om at parkeringshuset ville kunne ettertenne under slokningarbeidet, som var beregnet til å kunne ta flere dager.

– Det ligger mye materiale under de sammenraste massene som ikke er brent opp. Det vil stadig retenne. Det er derfor vi etterslokker og det er det vi har drevet med i hele natt, sa brannsjef Nils-Erik Haagenrud til NRK den gang.

Brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn Sola omfattet rundt 300 biler. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Brannsjefen fortalte at det er store setningsskader i bygget og i konstruksjonen.

– Vi kan ikke sende inn mannskapene før vi har fått avstivet og sikret bygget. Det kommer til å ta flere dager. Det kommer et firma som skal gjøre beregninger, sa han.

Bilmodellen har forårsaket branner tidligere

Brannen tirsdag startet i en Opel Zafira, som også tidligere har forårsaket branner.

NRK melder at bilmodellen tidligere har forårsaket en storbrann i et irsk parkeringshus. Den førte til at nær 60 biler ble utbrent i den irske byen Cork.

Parkeringsanlegget i Douglas Village Shopping Centre var uten sprinkleranlegg i første etasje hvor brannen startet. Brannen spredte seg rask, og den sterke varmen smeltet ned stålstrukturen i anlegget.

Brannen på Stavanger lufthavn skal ha oppstått i en eldre modell av dieselbilen Opel Zafira. Foto: (Wikimedia)

Hele 235.000 biler av biltypen ble tilbakekalt i Storbritannia i fjor. Bakgrunnen var at det ble oppdaget nye årsaker til brannene i bilene.

– Det er riktig at det har vært en tilbakekallingsaksjon for høyrestyrte biler solgt i Storbritannia, men denne feilen var knyttet spesifikt til disse bilene, sier PR- og informasjonssjef Stein Pettersen for Opel og Citroën Norge til NRK.

Bilmodellen skal totalt ha forårsaket over 300 branner og har blitt tilbakekalt tre ganger, men aldri i Norge.