Ny dyster dødsrekord i USA

Stor bekymring for eksplosiv koronaøkning i USA.

NEW YORK (Nettavisen): USA satte en ny dyster rekord på onsdag, med 3100 personer som døde av koronaviruset, skriver Business Insider.

Over 100.000 på sykehus

I tillegg ligger nå over 100.000 personer på sykehus i USA med alvorlig koronasmitte, noe som også er ny rekord. I USA blir det nå registrert over 1 million nye smittede hver uke.

Påtroppende president Joe Biden advarte på onsdag om at ytterligere 250.000 amerikanere kan komme til dø av koronaviruset i perioden frem til januar om man ikke tar utviklingen på alvor, skriver Daily Mail.

De skriver at 3157 amerikanere døde av viruset på onsdag. Den nye rekorden er 20 prosent høyere enn den forrige dødsrekorden fra 15. april i år. CNN gjør også et poeng av at det i Japan bare har vært 2161 dødsfall totalt i løpet av pandemien.

Totalt har nå rundt 275.000 amerikanere dødd siden pandemien brøt ut.

Professor: - Jeg er svært urolig

Ifølge NTB viser en oversikt fra Covid Tracking Project at i alt 100.226 amerikanere nå får behandling på sykehus for covid-19. En femdel av dem får intensivbehandling.

– Antakelig blir situasjonen verre. Jeg er svært urolig, sier professor i epidemiologi Janet Baseman ved University of Washington.

– Vi har passert 100.000 innlagt på sykehus. For bare noen uker siden var vi på 60.000. Vi ser en økning som etter hvert blir uholdbar om det fortsetter slik, sier hun.

Allerede nå er situasjonen anstrengt mange steder, særlig på mindre steder ut over hele landet.

– Noen steder bygges det feltsykehus, og man forsøker å begrense behandlingen for å konsentrere seg om dem med størst behov, forteller hun.

Utmattet

I tillegg er helsepersonalet utmattet etter å ha jobbet i månedsvis.

– Vi vet at behandlingen blir dårligere når systemet er overanstrengt, og jeg er bekymret for mine kolleger i helsetjenesten, både for deres egen helse, og også for den behandlingen de gir oss alle, sier Baseman.

At antall sykehusinnleggelser og dødsfall øker, har flere årsaker, blant annet etterslepet noen uker etter at smittetilfellene øker.

At flere smittes, skyldes blant annet at høsten og vinteren gjør sitt inntog, og at aktiviteter utendørs byttes ut med inneaktivitet.

Dessuten spres feilaktig informasjon, og hvordan man beskytter seg, er blitt politisert, ifølge Baseman. I tillegg er folk lei av pandemien og blitt mer avslappet når det gjelder å beskytte seg.

– Det mest bekymringsfulle er at epidemien sprer seg i alle regioner i hele USA. Andre utbrudd eller bølger har vært mer begrenset til visse regioner. Nå ser vi en urovekkende trend over hele landet, sier Spencer Fox ved University of Texas.

Thanksgiving og jul

I USA har de nettopp feiret Thanksgiving, og julen står for døra. Da reiser mange hjem og treffer slekt og venner. Begge forskerne ser derfor en risiko for at smitten bare øker.

– Dødeligheten vi nå ser, kommer fra smitte som skjedde for en og en halv måned siden. Dødeligheten stiger når innleggelser på sykehus stiger, til og med etter at antall innlagte begynner å gå ned, sier Fox.

Sjefen for USAs smitteverninstitutt CDC frykter at dødstallet kommer opp i 450.000 mot slutten av februar, en kraftig økning fra dagens tall på vel 270.000.

– Når jeg ser slike data, håper jeg vi gjør noe innen vi når dit. For når noe forutses så langt fram, er det mulig å påvirke utviklingen med tiltak vi iverksetter nå. Så jeg håper at amerikanerne innser alvoret, sier Baseman.

Ekspresidenter tar vaksinen

Amerikanerne trøster seg med at flere vaksiner nå gjøres klar for godkjenning, og tre tidligere presidenter har meldt seg frivillig til å motta koronavaksinen på direktesendt fjernsyn.

Det gjøres for å skape tillit i befolkningen om at vaksinen er trygg så snart det amerikanske legemiddelverket FDA har godkjent en, skriver CNN. Et betydelig antall amerikanere er skeptiske til vaksinen.

Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton håper en holdningskampanje skal sende et viktig budskap samtidig som helsemyndighetene prøver å overbevise folk om at de bør ta vaksinen når den er tilgjengelig.

Bush har henvendt seg til USAs ledende smittevernrådgivere Anthony Fauci og Deborah Birx for å høre om det er noe han kan bidra med, bekrefter hans talsperson.

Clintons pressesekretær sier til CNN at han også er villig til å ta vaksinen i en offentlig setting for å hjelpe å fremme den.

Stoler på vitenskapen

Obama sier i et intervju at han stoler fullt og helt på Fauci «som jeg kjenner og har jobbet sammen med».

– Så om Anthony Fauci sier til meg at vaksinen er trygg, og at den kan hindre at du får covid, så tar jeg den absolutt, sier Obama og lover å ta den når den er tilgjengelig for folk som ikke er i risikogruppen.

– Jeg ender kanskje opp på TV, eller det blir filmet, slik at folk kan se at jeg stoler på vitenskapen, sier Obama.

