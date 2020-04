Ny E-lov ivaretar Norges sikkerhet og personvernet

Ny E-lov gir Etterretningstjenesten adgang til målrettet innhenting av metadata.

Av Hårek Elvenes, forsvarspolitisk talsmann Høyre



Dette er et avgjørende virkemiddel for å beskytte Norge mot spionasje, terror og aktører som vil ramme samfunnet vårt.

Etterretningstjenesten skal avdekke og beskytte Norge og norske borgere mot trusler utenfra. Det gjelder blant annet spionasje, terror og sabotasje eller forberedelser til angrep. For å løse oppdraget trengs nye verktøy. Alternativet er å akseptere økt risiko for landet vårt.

Les også: Storm mot statsråden i NRK-studioet: Hvorfor dro du på en privat kaksetur?

Store endringer på 22 år

Forrige lov er fra 1998. Siden den gang har det skjedd store endringer i teknologi og trusselbildet. Mer av aktiviteten er digital, trusselbildet er sammensatt, og det er ofte vanskelig å avdekke aktørene bak ondsinnet aktivitet.

Det viktigste verktøyet i det nye lovforslaget er adgangen til målrettet innhenting.

Dette vil gi E-tjenesten mulighet til å søke målrettet i datatrafikken fra utlandet til Norge. Det foreslås at nettoperatørene skal lagre metadata i inntil 18 måneder.

Nettavisen Pluss: Obs! Gjør du denne feilen kan du vente deg en saftig bot

Metadata er «data om dataene» som forteller hvem som har kontaktet hvem, og når.

Dette vil gjøre det enklere å avdekke spionasje, terror eller annen alvorlig kriminalitet som kan ramme Norge utenfra. Å beskytte landet handler i økende grad om å avdekke og avverge digitale trusler og digitale angrep. Manglende tilgang til datatrafikk inn til Norge gjør oss avhengig av tips fra andre lands etterretningstjenester.

Les også: Forsvaret er ikke et trekkspill som kan dras ut og inn alt ettersom det er tøvær eller urolige tider

Vi må ha en etterretningstjeneste som på egen hånd kan avdekke og stanse avansert datakriminalitet utenfra mot vårt land.

Rigges på rettssikker grunn

Samtidig skal personvernet ivaretas. Den nye loven skal rigges på rettssikker grunn. E-tjenesten må ha rettslig kjennelse for å hente inn data, og formålet må være klart definert og tillates kun ved en rettslig kjennelse. Stortingets kontrollutvalg for etterretning-, overvåknings- og sikkerhetskontroll (EOS-utvalget) skal styrkes for å ivareta løpende kontroll og etterkontroll, for å sikre at datainnhentingen skjer i tråd med domstolens vilkår.

Parallelt med den nye loven har regjeringen siden 2013 satset betydelig på Etterretningstjenesten. Budsjettet er nesten doblet siden 2013, og E-tjenesten seiler nå to etterretningsfartøy i stedet for ett.

Les også: Personell først - så materiell

Den nye loven setter E-tjenesten bedre stand til å avdekke og avverge trusler. Trusler som i verste fall kan ha dramatiske konsekvenser for vår felles sikkerhet.