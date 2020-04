Ny FHI-rapport: Smitteverntiltakene har brakt epidemien under kontroll i Norge - den er nå på retur

- Det overordnede målet for det neste året bør være at sykdomsbyrden av epidemien skal forbli lav, skriver FHI i rapporten sin.

Saken oppdateres.

- Selv om den første bølgen i Norge er på retur så herjer epidemien videre i verden, og den norske befolkningen er ikke immun. Det er nødvendig å finne en farbar vei videre for befolkningen, helsetjenesten og samfunnet. Smitteverntiltakene må fremover justeres kontinuerlig etter utvikling av epidemien og kunnskapen som blir tilgjengelig, sier områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet, i rapporten.



Han nevner videre at det er kun flokkimmunitet som gjelder for å stanse covid-19.

- Det er kun immunitet i befolkningen, naturlig eller etter vaksinasjon, som på sikt vil stoppe epidemien som folkehelseproblem. Et svært effektivt legemiddel kan også endre bildet fullstendig, fortsetter Bukholm.

Må teste mer

For å holde epidemien under kontroll fastslår FHI at det blir avgjørende å kunne teste mer, men også ha bedre overvåkning og forskningsbaserte analyser som kan fortelle mer om epidemien.

FHI fortalte på tirsdagens pressekonferanse at epidemien er på retur akkurat nå.

- Den viser at smitteverntiltakene i Norge har brakt epidemien under kontroll i Norge. Den første bølgen er på kraftig retur. Smittespredningstallet er på rundt 0,7. Der har det holdt seg en stund, og vi forventer at det holder seg der i ukene framover, sa Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, under tirsdagens pressekonferanse.

De tror 1 prosent av befolkningen i Norge så langt er smittet.

Nødt til å åpne opp mer

FHI er helt klare på at alle de lærer fremover blir avgjørende for å komme med den rette pakken med tiltak. Økt kunnskap vil gjøre det lettere å ta ut smittekilder i samfunnet, og dermed la ikke-smittede møtes og holde hjulene i samfunnet i gang.

- Det er neppe holdbart å opprettholde omfattende kontaktreduserende tiltak særlig lenge. Samtidig må vi stadig forbedre tiltakene for å beskytte de eldre, særlig beboere i sykehjem og omsorgsboliger og mottakere av hjemmesykepleie, sier FHI i rapporten.

Ikke realistisk med nullvisjon

FHI forteller at det blir viktig å ha en god dialog med befolkningen, fordi epidemien vil vare lenge og det ikke er realistisk med en nullvisjon. Derfor er det helt avgjørende at folk frivillig må følge smitteverntiltakene.

- Vi har basert rapporten på WHOs globale covid-19-strategi, som i sin kortform er formulert slik på engelsk: To save lives, minimize disruption of society, and protect economies. Altså å redde liv, minimalisere forstyrrelser i samfunnslivet og beskytte samfunnsøkonomien, sier Bukholm.

Dødeligheten i den norske befolkningen vil bli godt under 1 prosent av de smittede, hevder FHI.