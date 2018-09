Ny forskning: Dårlig søvn øker risiko for hjerteinfarkt og slag like mye som røyking

Nye studier viser nok en gang viktigheten av riktig mengde søvn.

For lite, eller for mye, søvn relateres nå til økt sjanse for hjerte- og kare-sykdommer, viser tre nylige studier ifølge Business Insider.

De fleste vet allerede at det ikke er bra å neglisjere søvn.

Likevel føler mange at deres travle liv ikke tillater tilstrekkelig med mengder i senga.

Som Tesla- og SpaceX-gründer Elon Musk twitret klokka 02.30 i august, etter å ha blitt kritisert for unødvendig søvndeprivasjon; «Jeg kom akkurat hjem fra fabrikken. Du tror det er et valg. Det er det ikke.»

Ford & Tesla are the only 2 American car companies to avoid bankruptcy. I just got home from the factory. You think this is an option. It is not. — Elon Musk (@elonmusk) August 19, 2018

Nå vokser listen over negative effekter søvnmangel fører til, etter at flere nye studier nylig ble presentert på et møte for European Study of Cardiology.

- Folk vet lite

Doktor Epameinondas Fountas, en av forfatterne av en metaanalyse om best mulig søvnmengde for hjertehelse, uttalte seg nylig om kunnskapen til folk flest.

- Vi mennesker bruker en tredel av livene våres til å sove, men likevel vet vi lite om innvirkningen til dette biologiske behovet på sirkulasjonssystemet, sier han i en pressemelding, ifølge Business Insider.

Fountas' team studerte elleve forskjellige studier, med mer enn én million deltakere, og resultatene deres avdekket hittil uoppdagede effekter av søvnmangel.

Like ille som røyking

Selv om individuelle behov varierer er forskerne generelt enige om at folk burde sove mellom syv og ni timer hver natt. Det regnes som den mengden som er optimal for god kognitiv ytelse, sikkerhet og hjernens helse, og for lavere risiko for kreft og død.

Når det gjelder hjertesykdommer, oppdaget forfatterne av metaanalysen at det det beste antallet for lavest risiko var seks til åtte timers søvn per natt. Mindre enn det var frobundet med en 11 prosent økt risiko for å dø av hjertesykdom eller hjerneslag på et tidspunkt i oppfølgingsperioden på ca. 9,3 år. De som sov mer enn den anbefalte tiden var derimot forbundet med en 33% økning i risiko.

En annen studie som ble presentert på konferansen omhandlet søvnen til 798 menn fra Göteborg, som ble med på prosjektet som 50-åringer i 1993. 20 år senere viste det seg at mennene som hadde sovet mindre enn fem timer hver natt hadde doblet risikoen for en kardiovaskulær hendelse. Den økte risikoen, for hjerteinfarkt eller hjerneslag, er sammenlignbar med virkningene av røyking eller diabetes, skriver Business Insider videre.

Forskjellige resultater

Da mangel på søvn bryter ned kroppen på flere mulige måter er det vanskelig å finne eksakte mekanismer. En studie fant for eksempel ut at for lite søvn kan føre til en forandring i genene, som igjen kan øke fedme og nedsatt stoffskifte.

Andre studier har funnet ut at søvndeprivsjon kan lede til inflammasjon, som kan føre til økt risiko for hjerte- og kare-sykdommer.

- Det trengs fortsatt mer research forå klargjøre hvorfor, men vi vet at søvn påvirker biologiske prosesser som glukosemetabolismen, blodtrykket og inflammasjon - som alle har innvirkning på hjerte-og karsykdommer, forteller Fountas.

Uansett gir alle de nye oppdagelsene enda flere gode grunner til å passe på at man får nok, men ikke for mye, søvn.

- Det er er usannsynlig at en natt med lite søvn eller en lang natt i ny og ne er skadelig for helsen, men det er bevis for at langvarig søvnmangel eller overdreven søvn bør unngås, sa Fountas.

