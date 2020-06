Ny forskning: Dråper fra pusten vår kan sveve i timevis

Skillet mellom luftsmitte og dråpesmitte er ikke så klart som mange tror.

Ifølge en ny forskningsrapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) kan dråper med virus holde seg svevende i et rom i timevis.

Når vi snakker, ler, hoster og puster kommer det både små og store dråper ut av munnen vår.

Hvis du har et virus i kroppen kan disse dråpene utgjøre en smittefare for andre, og denne rapporten har sett på hvordan disse dråpene oppfører seg under ulike forhold.

Ifølge norsk helseinformasjon må smittestoffer befinne seg i partikler mindre enn fem mikrometer for å utgjøre luftbåren smitte, men det nyanseres i FFI-rapporten.

- Mulighet

Der kommer det frem at respiratoriske dråper med en utgangsstørrelse på opptil 50 mikrometer i diameter holde seg svevende i timevis, avhengig av forholdene. Forskerne mener dette kan få betydning for smitteverntiltak og gjøre oss bedre forberedt på fremtidige pandemier.

Forskningsleder ved FFI, Anders Helgeland, mener ny viten kan gjøre oss bedre rustet til å håndtere pandemier fremover. Foto: FFI

– Respiratoriske dråper med utgangsstørrelse på opptil 50 mikrometer har potensial for å bidra til såkalt luftsmitte. Vi trenger virusspesifikke data for å fastslå om dette er tilfelle eller ikke, men aerosolfysikken tilsier at dette er en mulighet, sier forskningsleder Anders Helgeland ved FFI i en pressemelding.

Mange forhold påvirker

­Hvor stor smittefaren er kommer an på flere forhold, som hvor lenge viruspartikler kan holde seg infeksiøse i dråper og dråpekjerner, hvor mye virus ulike dråper inneholder og hvor store mengder virus som må til for å forårsake smitte.

- Dette vil variere fra virus til virus, understreker Helgeland.

FFI og flere samarbeidspartnere ønsker å forske videre på innendørs smittespredning og har søkt Forskningsrådet om støtte til dette.