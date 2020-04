Ny forskning: Respiratorer kan gjøre mer skade enn de hjelper korona-pasienter

Stadig ny kunnskap om korona-behandling.

Kapasiteten på intensivavdelinger, og spesielt tilgangen til respiratorer, har gjennom hele koronakrisen vært fremholdt som noe av det mest avgjørende for å håndtere pandemien.

Årsaken er at covid-19 kan føre til at det dannes et belegg på innsiden av lungene som gjør det vanskeligere for kroppen å ta opp oksygen. Mangel på oksygen fører igjen til tungpustethet. Respiratorer hjelper, eller tar helt over, pustingen for pasienten.

Hele målet med koronatiltakene har vært å «flate ut kurven», slik at det ikke skal være flere pasienter enn man har anledning til å legge i respirator.

Det var også derfor Norge utviklet en «nødrespirator» for noen uker tilbake.

Les også: Legeforeningen støtter Sykepleierforbundet: – Dette er ikke respiratorer

Mener man tyr til respirator for fort

Men ny forskning gjengitt i American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, som gjengis i helsetidskriftet Stat, melder at respiratorer tas ibruk for tidlig, og kan føre til mer skade enn hjelp.

Forskerne er helt enige i at respiratorbehandling er riktig i mange tilfeller. De mener derimot at covid-19 ikke kan følge de samme anbefalingene som for andre sykdommer som skaper lignende lungebetennelse med pusteproblemer.

Ifølge forskerne er lungebetennelsen som oppstår som følge av covid-19 ikke lik den som kommer av andre former for lungebetennelse, og de mener det er viktig å holde presset på lungene nede.

Brukes på pasienter som egentlig ikke har pusteproblemer

Utfordringen er ifølge forskerne at respiratorer tas ibruk bare basert på at pasienten har lavt oksygennivå i blodet, det som kalles dette hypoksi.

- Hypoksi bør generelt i seg selv ikke utløse intubering fordi hypoksi ofte er overraskende godt tolerert av pasientene, skriver de i sin oppsummering.

Dette er personer som har for lavt oksygennivå, men som likevel fint er i stand til å snakke.

De melder at det høye trykket i respiratorer kan ødelegge elastisk friskt vev. Dette kan føre til lekkasje, hevelser og infeksjoner, noe som igjen kan føre til det de omtaler som respirator-påført skade og død.

Anbefaler andre måter å øke oksygentilførselen på

Fordi pusteproblemene hos mange covid-19-pasienter primært handler om belegget på innsiden av lungene, anbefaler de i stedet å gå for mindre inngripende pustehjelp. det kan være seg vanlig oksygenslange i nesen - eller ansiktsmasker som leverer oksygen, inkludert den typen som brukes mot søvnapne.

- Denne strategien kan redusere den høye dødeligheten på respiratorpasienter, mener de.

Det har internasjonalt vært rapport om dødelighet på rundt 50 prosent for respiratorpasienter. I Norge har derimot sykehusene meldt om at dødeligheten er lavere enn forventet blant respiratorpasienter.

Flere rapportert tyder på noe lignende

Rapporten er ikke tatt ut fra løse luften. New York-sykehuset Mount Sinai meldte for flere uker siden at de konverterte hundrevis av søvnapne-maskiner om til denne typen pustehjelp.

I en annen rapport fra Italia kom det frem at det var to forskjellige typer covid-19-pasienter som i stor grad måtte behandles på forskjellig måte, der bare 20-30 prosent av pasientene viste tegn som var tilsvarende vanlige akutte pusteproblemer. De meldte at mange pasienter mer har tegn på høydesyke.

Les også: Legemiddelverket advarer mot malariamedisin: - Det er farlig