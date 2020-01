Ny forskning: Sperm-kvaliteten blir kraftig bedre med godt kosthold

En svensk undersøkelse viste at sperm-kvaliteten fikk en overraskende økning når mennene forbedret kostholdet.

Sædkvaliteten til menn i den vestlige delen av verden har falt med over 50 prosent de siste 40 årene, viser en internasjonal studie gjort av Hagai Levine ved Hebrew University i Jerusalem, samt med andre forskere fra Danmark og New York. Forklaringen for denne nedgangen er enda ikke kjent, og får forskere til å klø seg i hodet.

Bedre kosthold gir gode resultater

Forskerne ved Linköping universitet ville teste hvilken effekt økt sukkerinntak hadde på sperm-kvaliteten. 15 svenske menn ble rekruttert til studien.

Mennene ble gitt en vanlig sunn diett i to uker. I den andre uken ble sukker introdusert, med et daglig inntak av 3,5 liter med kullsyreholdig brus og 450 gram med sjokolade.

Før studien startet, hadde fem av de 15 mennene sædceller med dårlig bevegelighet. Spermens bevegelighet er en av faktorene som kan true sædcellenes kvalitet. Overvektighet og usunt kosthold hos menn kan også bidra til en stupende sædkvalitet.

I løpet av de to ukene fikk alle mennene sædceller med god bevegelighet.

- Studien viser at bevegeligheten kan bli bedret iløpet av en kort periode, og det er sterkt knyttet til diett. Dette har viktige implikasjoner. Vi kan ikke si om det er sukkeret som førte til endringen, eller om sukkeret var en del av en vanlig sunn diett som har positiv effekt på sperm, sier universitetslektor Anita Öst ved Universitetet i Linköping.

Hun ledet studien som nå er publisert i PLOS Biology skriver forskningsnettstedet EurekAlert! Öst sier at de har studert hvordan enkelte molekyler i sædcellene endres med endret kosthold.

RNA kan ha stor betydning

En tidligere studie av Öst, gjort med hannfruktfluer, viste at de fluene som hadde fått et rikelig inntak av sukker like før formering, hadde større sannsynlighet for å produsere avkom som ble overvektige.

Ved slike studier, har forskere spekulert på betydningen RNA-fragmenter i sædceller kan ha for de epigenetiske fenomenene som kan dukke opp i neste generasjon. Det er uvanlig med store mengder RNA-fragmenter hos ulike arter, også hos mennesker.

RNA er en kopi av DNA, og sender oppskrifter på proteiner rundt i cellene. RNA-fragmentene som ligger i sædvæsken kan påvirke egg som ikke er modne enda hos noen arter. Öst fastslår at det er for tidlig å si om dette er tilfellet hos mennesker.

Denne nye svenske studien ble initiert av forskere for å undersøke om hvorvidt et høyt forbruk av sukker kan påvirke RNA-fragmentene i menneskelig sæd.

Mer fisk - bedre sæd

En undersøkelse fra 2019 viser at kun 20 prosent av danske menns sæd har optimal kvalitet, som er betraktet ut fra antall sædceller samt bevegelighet.

Overlege Ulla Breth Knudsen ved Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Horsens i Danmark, har analysert sammenhengen mellom fisk i dietten og kvaliteten på sædcellene.

Knudsen mener at sædens kvalitet kan forbedres ved å inkludere mer Omega-3-fettsyrer i hverdagen. Ifølge studien er det spesielt laks, makrell og torsk som kan hjelpe dersom man opplever fertilitetsproblemer.

Dårlig helse og miljø kan være utløsende faktorer

Tina Kold Jensen, professor ved Syddansk Universitet mener nedgangen på sperm-kvaliteten kan skyldes miljøfaktorer, noe som kan forklare hvorfor dansker har lavere kvalitet enn svensker.

Hun tror ikke det foreligger stor fare for at menn kan miste evnen til å lage barn, men mener likevel at det store fallet i fertilitet gir en indikasjon på at noe er galt.

Kold Jensens forskninger viser at menn som har lav sædkvalitet har som oftest også dårligere helse, oftere innlagt på sykehus og dør tidligere.

